أهم التعديلات الجديدة على فيسبوك

مع قرب تطبيق قانون أوروبي جديد يقيد ما يمكن للشركات فعله ببيانات المستخدمين على الإنترنت، أعلنت شركة فيسبوك على تعديلات جديدة لنظامها بشأن البيانات الخاصة للمستخدمين. التعديلات ستنطلق من أوروبا على أمل أن تصل لباقي العالم.

ومن أهم التعديلات:

1- سيسأل فيسبوك من ينشر بيانات حول توجهاته السياسية والدينية أو حالته العائلية اذا كان يريد مشاركتها مع الآخرين.

2- سيطلب فيسبوك موافقة المستخدمين على استعمال بياناتهم في الإشهار.

3- يتقاسم فيسبوك البيانات مع الشركات التابعة له ولكن سيصبح بامكانك منع أخذها بعين الاعتبار على صفحتك .

4- سيعمل فيسبوك على تشديد الإجراءات على القاصرين، فخاصية تحديد الوجه ستصبح ممنوعة على أقل من 18 سنة.

5- سيعمل فيسبوك على تحسين الوصول لخاصية حماية البيانات وتسهيل عملية الغاء الحساب بشكل تام.