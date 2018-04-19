«غراي كي» جهاز يهدد مستخدمي آيفون

حذر خبراء متخصصون بأمن المعلومات، مستخدمي هواتف "آيفون"، من تقنية جديدة، بمقدورها الوصول إلى بياناتهم المخزنة على هواتفهم الذكية، باختراق كلمة المرور الخاصة بهم.

وطورت شركة "غراي شيفت" التقنية جهاز "غراي كي"، الذي يمكن بواسطته اختراق كلمة المرور الخاصة بهواتف "آيفون"، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن توماس رييد، مدير شركة "ميلوير بايتس"، المتخصصة بتوفير حلول أمن المعلومات قوله: "يتكون الجهاز من صندوق صغير الحجم مع كابلين في الجزء الأمامي منه".

وأوضح رييد "يمكن وصل هاتفي آيفون في ذات الوقت بالجهاز. وبعد مرور دقيقتين، تتم إزالة الجهازين من غراي كي، ويتركان لفترة قصيرة، لتظهر بعدها شاشة سوداء مع كلمة مرور الهاتفين. وهكذا يتم فك قفل الأمان، مع إمكانية تنزيل كافة محتويات الجهازين".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن النشرات التسويقية الخاصة بـ"غراي كي"، المرسلة لقوات الشرطة والجهات القضائية، بينت توفير الشركة لخيارين من المنتج، الأول نسخة "أونلاين" يمكن استخدامها 300 مرة مقابل 15 ألف دولار، بينما تبلغ كلفة النسخة الثانية 30 ألف دولار، إلا أنها غير محدودة، من حيث مرات الاستخدام.

ولم تكشف "غراي شيفت" عن نقاط الضعف التي يستهدفها جهاز "غراي كي" لاختراق بيانات هواتف آيفون، إلا أن خبراء أمن يعتقدون، بأنه يستخدم أسلوب تجربة عدد هائل من كلمات المرور، لفك تشفير كلمة المرور المستخدمة وفتح الهاتف في النهاية.