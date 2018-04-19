وأعلن المهندس الفلسطيني أحمد بطو، المختص في هندسة البرمجيات وأمن المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة سايبر وان للاتصالات، عن الإطلاق الرسمي للتطبيق في خطوة جديدة من شأنها قلب المعايير في أسلوب التواصل في عوالم التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، لاسيما في ظل الضجة العارمة مؤخرًا حول انتهاكات الخصوصية من قبل العديد من منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك.



ويتيح تطبيق YouZ لمستخدميه مشاركة الصور والمنشورات النصية من غير الحاجة لذكر الأسماء بين أصدقائهم من مستخدمي التطبيق، الذي بدوره يتعرف على أصدقاء المستخدم بشكل تلقائي عبر الولوج إلى قائمة جهات الاتصال الموجودة بهواتفهم أو الاتصال بشبكات اجتماعية أخرى مثل فيسبوك وتويتر، وبالتالي تشكيل شبكة تواصل بين الأصدقاء بدون معرفة كل واحد منهم لهوية الآخر.



ونقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، عن بطو، أن تطبيق يوز بمثابة شبكة اجتماعية قائمة بحد ذاتها، وما يميزه عن غيره من التطبيقات هو أنك كمستخدم لا تمتلك ملفا شخصيا، ويتم التواصل والرد بين المستخدمين فقط عن طريق صورة رمزية يتم اختيارها عشوائيًا لدى إضافة كل تعليق.



ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية الاطلاع على المشاركات مجهولة المصدر في منطقة أو دولة ما، أو وفقًا لمعايير فرز أخرى بما فيها المشاركات الأكثر شعبية، مما يوفر له إمكانية التعرف على آخر مستجدات العالم عبر الاطلاع على اهتمامات منطقة ما ومواضيعها الساخنة وآخر مستجداتها ضمن "الستوري".



ويتميز التطبيق بمشاركة الأسرار و الإدلاء بآرائك دون الكشف عن هويتك، وعدم معرفة هوية من يقوم بكتابة الأسرار والمنشورات من أصدقائك أو المستخدمين الآخرين وجميع البيانات مشفرة، إضافة إلى إمكانية الإطلاع على المنشورات القريبة منك، الجديدة و الشهيرة في بلدك.