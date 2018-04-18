فيسبوك تتعهد بالامتثال لقوانين الخصوصية الجديدة

أعلن "فيسبوك" في الأسابيع السابقة عن اتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها أن تمكن الناس من التحكم بخصوصيتهم بشكل أفضل وشرح الطريقة المُثلى التي تقوم بواسطتها المنصة باستخدام بياناتهم. وقالت فيسبوك: أما اليوم فنحن بصدد تعريف الناس جميعاً على مجموعة من التجارب التي تتعلق بالخصوصية على موقع فيسبوك والتي تتوافق مع القانون العام لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي (GDPR) فضلاً عن التحديثات التي أجريت على شروط وسياسة البيانات الخاصة بنا."

وأضافت : وعليه سنطلب من جميع الناس بدون استثناء وفي أي مكان كانوا مراجعة معلومات على قدر كبير من الأهمية تتعلق بطريقة استخدام فيسبوك لبياناتهم ليتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب بشأن خيارات خصوصيتهم على فيسبوك. وستكون وجهتنا الأولى لطرح هذه الخيارات قارة أوروبا وسيتم ذلك خلال هذا الأسبوع.

دعوة الناس لمراجعة الطريقة التي ستخدم فيها بياناتهم

وطلبت فيسبوك من المستخدمين الذين لا يعملون في الشركة تقديم مقترحات تتعلق بالخصوصية بقصد تنويع وجهات النظر، بمن فيهم الناس الذين يستخدمون خدمات والمُشرعين والمسؤولين الحكوميين وخبراء الخصوصية إلى جانب المصممين.

لذلك طلبت فيسبوك من جميع مستخدميها تقديم خيارات تتعلق بما يلي:

· الإعلانات التي تعتمد على البيانات المقدمة من الشركاء. تحظى الإعلانات على فيسبوك بثقةٍ أكبر عندما نستخدم البيانات المقدمة من شركائنا مثل المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تستخدم أدوات العمل الخاصة بنا مثل "أزرار الخدمة". لذلك سيطلب فيسبوك من الناس مراجعة المعلومات التي تتعلق بهذا النوع من الإعلانات إضافة إلى اتخاذ القرار بشأن رغبتهم أو عدم رغبتهم في استخدامنا للبيانات المقدمة من شركائنا لعرض إعلاناتهم.

· المعلومات الموجودة في حساباتهم. في حال قام المستخدمون باختيار مشاركة المعلومات السياسية والدينية ومعلومات العلاقات على حساباتهم، سنطلب منهم الاختيار إذا ما كان يرغب المستخدمون في متابعة المشاركة والسماح لنا باستخدام هذه المعلومات أو لا. وكما جرت العادة دائماً، يكون إدراج هذه المعلومات في حساباتهم اختيارياً بشكل كامل.

· تفعيل تقنية التعرف على الوجوه. تساعد تقنية التعرف على الوجوه الخاصة بفيسبوك على حماية خصوصيتهم وعلى رفع سوية التجارب الخاصة بكم، مثل اكتشاف محاولة الآخرين استخدام صورهم على أنها الصورة الشخصية الخاصة بحساباتهم والسماح لفيسبوك باقتراح الأصدقاء الذين يرغبون في اختيارهم لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو معهم.

سنطلب من الناس أيضاً الموافقة على التحديثات التي أجريت على شروط وسياسة البيانات الخاصة بنا، والتي تندرج ضمن تقديم المزيد من التفاصيل في إطار الإجابة على الأسئلة التي تدور حول آلية عمل خدماتنا. تجدر الإشارة إلى أننا لا نطلب الحصول على حقوق جديدة لجمع أو استخدام أو مشاركة البيانات على فيسبوك، مستمرين بالالتزام بعدم بيع المعلومات التي تتعلق بالجهات المُعلنة الخاصة بكم أو بالشركاء الآخرين. وفي حين أن المواد الخاصة بسياسة بياناتنا هي نفسها في جميع أنحاء المعمورة، إلا أنه سيتم توفير بيانات محددة تتعلق فقط في الناس الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي فقط، والتي تدور حول طريقة الاتصال بمسؤول حماية البيانات الخاص بنا بما يتوافق مع قانون العام لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي (GDPR). وذلك في رغبةٍ منا لإثبات عدم وجود اختلاف في أدوات التحكم ووسائل الحماية التي نقدمها في جميع أنحاء العالم.

وننوه بأن الناس الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي سيبدؤون برؤية هذه الطلبات في هذا الأسبوع للتأكد من أنهم قاموا باتخاذ القرار مسبقاً بما يتوافق مع القانون العام لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي (GDPR) الذي سيدخل حيز التنفيذ في 25 مايو من هذا العام. وفي إطار نهج التنفيذ التدريجي الذي نتبعه، سيطلب من الناس في بقية أنحاء العالم اتخاذ قراراتهم بشأن نفس الموضوع وفق جدول سيطرح بعد وقت قصير، كما سنعمد إلى تقديم البيانات بطرق تناسب المناطق الأخرى بشكل منطقي.

طرح الأدوات المُثلى للوصول إلى المعلومات وحذفها وتنزيلها

ستتيح ميزة "اختصارات الإعدادات والخصوصية" الجديدة الوصول إلى معلوماتك ورؤية بياناتهم وحذفها وتنزيلها ومشاركتها بغاية السهولة. وقالت فيسبوك إن المنصة قامت بتحديث "سجل النشاطات" على الأجهزة المتحركة لتسهيل مهمة الناس في رؤية المعلومات التي قاموا بمشاركتها على فيسبوك من أجهزتهم المتحركة.