بالفيديو.. "غوغل" تأخذك في جولة افتراضية للآثار القديمة

بهدف الحفاظ على المعالم التراثية العالمية المهددة بالاندثار أو الإهمال، مثل معالم النزاعات المسلحة الماضية والمعالم السياحة والكوارث الطبيعية، قام (Ben Kacyra) بإنشاء مؤسسة غير ربحية تعتمد على التصوير الفوتوغرافي والرقمنة والتصوير بالطائرات من دون طيار، لعديد من المعالم الأثرية القديمة، أطلق عليها اسم ( CyArk) أو منظمة الأرشيف الرقمي حول العالم.

وقامت ( CyArk) برقمنة 25 موقعاً تاريخياً من 18 بلدًا، أهمها قصر العظم في سوريا ومدينة تشيتشن إيتزا في المكسيك، كما قامت بإحياء معابد قديمة في ميانمار بعد أن دمرها زلزال عنيف العام 2016، حيث استطاعت بفضل الصور الفوتوغرافية والمسح الضوئي وتقنيات التقاط الصور الأخرى بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة للغاية لهذه المعابد. كما يمكن لتكنولوجيا البيانات التي تجمعها (CyArk) تسهيل عملية تجديد المعالم التاريخية في العالم.

ولكن ما هو دور "غوغل" في كل هذا؟ باختصار يمكنك اكتشاف هذه المعالم على منصة "الفن والثقافة" في مشروع "التراث المفتوح"، الذي طورته "غوغل"، حيث يمكنك زيارة هذه الأماكن المنسية عبر هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر أو حتى عارض الواقع الافتراضي الخاص بك وتقمصك شخصية زائر من ذلك الزمان.