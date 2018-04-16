"غوغل" يطلق برنامج لتطوير المهارات الرقمية في العالم العربي

أطلق محرك البحث العملاق "غوغل" برنامج مهارات "Google " لتطوير المهارات الرقمية في العالم العربي وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز الشباب صباح اليوم.

ووفقا للشركة فإن البرنامج هو أول إصداراتها المتعلقة ببناء المهارات الرقمية باللغة العربية من أجل مساعدة الشباب على إيجاد وظائف وتطوير مسيرتهم المهنية وإطلاق مشاريعهم الخاصة.

ويرتكز البرنامج على مجموعة من جلسات التدريب المباشرة والإلكترونية من أجل توفير دروس وأدوات ومساقات تدريبية مجانية لتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب والمعلمين وأصحاب الشركات والباحثين عن وظائف.

ويوفر البرنامج منصة مهارات تشمل 100 درس حول 26 موضوعاً أساسياً في مجال التسويق الرقمي .