صورة لـ "آيفون ذهبي" لم يطرح في الأسواق

نشرت هيئة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، اخيراً، صورة لهاتف "آيفون X" الذهبي الذي لم يجر طرحه بعد، بشكل رسمي، في الأسواق.

ولم تعتد الهيئة الاتحادية التي تملك حق الرفض أو الموافقة على طرح الأجهزة في الأسواق، على تسريب صور إلى الصحافة.

وكانت التكهنات ترجح طرح هاتف "آيفون الذهبي"، في سبتمبر الماضي، على غرار المعتاد إلى جانب آيفون X، لكن ذلك لم يحصل.

وبحسب موقع "مشابل"، فإن تسريب صورة للهاتف الذهبي، يحتمل سيناريوهين اثنين، فإما أن تكون "أبل" قد تراجعت عن صناعة الهاتف، وإما أنها في الطريق إلى طرحه.

وأوضح المدون المختص في تسريبات الهواتف، بينجامان جيسكن، في مارس الماضي، أن الهاتف كان ما يزال في طور الإنتاج، ولذلك لم يتم طرحه.

واضاف موقع "مشابل"، إن هاتف آيفون X الذهبي، يشبه جهازي "آيفون 8" و"آيفون 8 بلاس"، لكنه يختلف عنه في الإطار الذهبي الفولاذي المقاوم للصدأ.

وزودت "آيفون" هاتف "آيفون X" الذهبي بشاشة AMOLED، بخلاف شاشات "إل سي دي" في باقي الهواتف.

وتحدثت بعض الشائعات عن احتمال طرح الهاتف بسعر منخفض، لكن عدداً من المتابعين شككوا في هذا الاحتمال، على اعتبار أنه كان سيصمم بالألومنيوم وبكاميرا وحيدة في الجهة الخلفية، لو أن "أبل" تسعى فعلاً إلى منتج "رخيص".