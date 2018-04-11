عطل يصيب شاشة "آيفون 8" بسبب تحديث أبل الجديد

قال موقع "الميرور البريطاني، الأربعاء، إن التحديث الجديد الذي أصدرته شركة أبل الأميركية مؤخرا، تسبب في ظهور عطل ببعض شاشات هاتف "آيفون 8".

وذكر المصدر أن مستخدمي آيفون 8 اشتكوا من تعطل شاشات اللمس الخاصة بهواتفهم، بعد تحديث أجهزتهم إلى iOS 11.3.

وأوضح المستخدمون أنهم سبق لهم وأن لجأوا إلى متاجر تصليح الهواتف غير الرسمية من أجل استبدال شاشات أجهزتهم، مشيرين إلى أنهم غير قادرين على قصد المتاجر الرسمية بسبب التكلفة العالية لهذه العملية.

وكشفوا "بعد تفعيل التحديث iOS 11.3، لم تعد الشاشة الجديدة تستجيب للمس بشكل نهائي، الشاشة تعمل حيث تظهر كل التفاصيل عليها لكنها لا تتفاعل مع اللمس".

ولم تعلق الشركة الأميركية، بعد، على هذه المسألة، إلا أن بعض الخبراء قالوا إن السبب يعود إلى رقاقة خاصة مدمجة في الشاشة.

وأوضحوا "العمال في متاجر تصليح الهواتف استبدلوا شاشة آيفون 8 لكنهم لم يقوموا بترقية تلك الرقاقة الخاصة، وهو ما يتسبب في رفض التحديث الجديد التفاعل مع الشاشة عن طريق اللمس".

ونقل "الميرور" عن بعض المصادر قولها "أقدمت أبل على هذه الخطوة في محاولة منها لمنع زبائنها من اللجوء مستقبلا إلى المتاجر غير الرسمية".

وتقوم المتاجر الرسمية بإصلاح شاشات آيفون 8، التي تبدأ أسعارها من 800 جنيه إسترليني، مقابل حوالي 150 جنيها إسترلينيا، وهو ما يعتبره البعض مكلفا للغاية.