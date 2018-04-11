انستغرام تطلق ميزة جديدة لالتقاط الصور باحترافية

أطلقت انستغرام ميزة جديدة تمكن المستخدمين من التقاط الصور بطريقة احترافية وتدعى بميزة “FOCUS”.

يستطيع المستخدمون استعمال الميزة عند فتح الكاميرا، ثم النقر على زر “FOCUS” المتواجد بجانب ميزة “Superzoom” أسفل زر التسجيل، فمثلاً عند ظهور الشخص على الشاشة، يمكن رؤيته بصورة واضحة بينما الخلفية تكون مضببه مما يجعله يبدو بمظهر أوضح وجميل.

وتستخدم هذه الميزة عن طريق كاميرة انستغرام الأمامية والخلفية، لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو على حد سواء، اذ يستطيع المستخدمون أيضاً عند الانتهاء من الالتقاط أو التسجيل إضافة ملصقات أو فلاتر أو نصوص قبل إرسالها إلى الأصدقاء على الرسائل الخاصة أو إضافتها للستوريز.

تتوفر ميزة “FOCUS” في هواتف ايفون 6S، و6S+، و7، و7+، و8، و8+، وX، وأي نظام تشغيل لأندويد (أجهزة أندرويد من سنة 2015 وما فوق).

ويعد هذا التحديث جزء من الإصدار 39.0 لتطبيق انستجرام ولنظام التشغيل iOS في متجر تطبيقات أبل ولنظام التشغيل أندرويد في متجر غوغل بلاي.

كما أن انستغرام بصدد طرح ملصق @mentionعلى نظام التشغيل iOS فقط، الذي يُساهم في تسهيل عملية التواصل مع الأصدقاء في الستوريز. فعند التقاط صورة أو تسجيل فيديو باستخدام كاميرا الستوريز، يستطيع المستخدمون النقر على شريط الملصقات والضغط على ملصق @mention، لكتابة اسم الحساب الذي يريدون ذِكره، ثم يمكنهم تغير حجمه ووضعه أينما أرادوا..



