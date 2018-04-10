تعرف إلى أفضل موقع لإطلاق الصواريخ في العالم

يعتبر علماء أن الساحل الشرقي لنيوزيلندا هو أمثل موقع لإطلاق صواريخ على كوكب الأرض.

ويعتبر الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة من أجمل مصايف البلاد الشاطئية، ولكنه أيضا يحتوي على أهم محطات إطلاق الصواريخ والملقبة باسم "Launch Complex 1"، الواقعة على الأطراف الجنوبية للمحيط الهادئ.

ويأخذ الموقع أهميته الاستراتيجية من كونه مطلاً على مساحة شاسعة من المحيط، ندرة الملاحة البحرية والجوية في المنطقة، وكذلك بعد الساحل عن أي تجمع سكاني أو صناعي كبير، وبالتالي انعدام العواقب الجدية لأي خطأ في عملية الإطلاق.

وما يعزز الأهمية الجغرافية للموقع أكثر هو بعده النسبي عن خط الاستواء مقارنة بباقي المواقع. وهذا من شأنه أن يزيد في سرعة الصاروخ لحظة الإطلاق، بسبب استفادة الصاروخ القصوى من حركة دوران الكرة الأرضية، ما يمكنه من وصول مدارات أكثر فاعلية، كتلك التي تمر فوق أقطاب الأرض.

وتعود ملكية هذه المحطة الساحلية إلى شركة "Rocket Lab" النيوزيلندية والمؤسسة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة.