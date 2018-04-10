تكنو موبايل تُطلق أول هاتف ذكي بشاشة عرض كاملة في الإمارات

أزاحت تكنو موبايل الستار مؤخراً عن هاتفها الذكي المرتقب، كامون سي إم، والذي يعد أول جهاز في سلسلة أجهزة كامون، حيث يتوفر هذا الجهاز على شاشة عرض كاملة بدون إطار.

كما أبرمت الشركة المصنعة للهواتف الذكية صفقة توزيع مع شركة جامبو للإلكترونيات، منحت بمقتضاها حقوق التوزيع الإقليمية الحصرية لتسويق وبيع هواتف تكنو الذكية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

,يُعد تعاون تكنو مع جامبو للإلكترونيات جزءاً من استراتيجية تكنو لتعزيز تواجدها الإقليمي، ويتوقع كلاهما الحصول على حصة من 5 إلى 10 بالمائة من السوق خلال العامين المقبلين.

ومع نمو العلامة التجارية وهيمنتها المطلقة على السوق، أبرز ستيفن إتش آيه، المدير العام لتكنو موبايل: "جهود الشركة في صناعة الأجهزة الثورية التي من شأنها أن تجعل عشاق الهواتف الذكية في عصر من الإمكانيات التي لا نهاية لها بالنسبة للهواتف المحمولة والتجارب التصويرية الاستثنائية."

وأضاف ستيفن: "لقد تم إعادة اختراع الهاتف الذكي، كما أن مصنعي المعدات الأصلية على مستوى العالم يبحثون دائمًا عن الشيء الكبير التالي الذي يمكنهم التحدث عنه. ففي تكنو، نفخر بقدرتنا على فهم وتلبية احتياجات عملائنا وتجاوزها".

يعتبر جهاز كامون سي إم الجديد هاتفًا ذكيًا أنيقًا بملء الشاشة دون إطار بحافة الجهاز. ووفقًا لستيفن، ينتج عن هذا تجربة غامرة لا مثيل لها عند التقاط مقاطع الفيديو والصور والتعامل معها، أو حتى تصفح الإنترنت.يتمتع الجهاز ذو الشاشة بدون إطار بعديد من المهام التي يتعداها إلى مستوى آخر، عن طريق السماح للمستخدمين بتقسيم الشاشة (شاشة دعم 18: 9 ونافذة واحدة 1:1 تعمل مع تقسيم الشاشة بخطوة واحدة فحسب)، مما يمكِّن للمستخدم من التعامل مع أكثر من مهمة دون بذل أي مجهود، مع التمتع بالقدرة على رؤية المزيد على أي من النوافذ المقسمة.

كما يتميز جهاز كامون سي إم بزجاج 2.5 دي لحماية ووقاية الجهاز من التصدع مع توفير لمسة أكثر سلاسة وتأثيرات بصرية أفضل.

يحتوي جهاز كامون سي إم على وحدة كاميرا متطورة بدقة 13 ميجا بيكسل توفر صورة استثنائية فائقة الوضوح مع خوارزمية التصوير الليلي والتي ترفع الضوء الضعيف،

وتقلل الضوضاء في إطار واحد، وتصور لقطات ليلية أكثر وضوحًا. كما يمكن للمستخدمين ضبط الفلاش السوبر ذو الضي الوهاج للكاميرا الأمامية عن طريق الضغط على الشاشة لإدخال الكمية المناسبة فقط من الضوء اللازم لإنتاج صورة مذهلة.

وبالمثل، فإن الكاميرا الخلفية تتمتع بنفس قدرات وتصنيف الكاميرا الرئيسة ولديها حلقة فلاش رباعية الإضاءة فائقة الوضوح، وهي مثالية لتوفير إضاءة متوازنة قُبيل إنتاج أي لقطة.

وأضاف ستيفن: "وفقًا لتفضيلات المستهلكين، أصبحنا تدريجيًا مدفوعين بالكاميرا، وهذا الاتجاه واضح في التصاميم التي تركز على الكاميرا في هواتفنا الذكية التي ننتجها. واعتمادًا على استراتيجيتنا المتمثلة في "التفكير عالميًا، والتصرف محليًا"، يمكننا فهم تفضيلات عملاؤنا وتزويدهم بالدعم اللازم لضمان قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بكل إخلاص".

سيكون جهاز المحمول تكنو كامون متاحًا في جميع منافذ بيع جامبو للإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة بعد ثلاثة أيام من إطلاقه، ومن المقرر بيعه بسعر 599 إلى 699 درهمًا متضمنًا ضريبة القيمة المضافة. وسيتوفر الهاتف الذكي الجديد بثلاثة ألوان جذابة. المدينة الزرقاء، منتصف الليل الأسود، وذهب الشمبانيا.



تكنو موبايل

تكنو موبايل هي العلامة التجارية الممتازة للهاتف المحمول لشركة ترانشن القابضة، توفر مجموعة شاملة من الأجهزة المحمولة، من الهواتف العادية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وكعلامة تجارية، تكرس تكنو جهودها لتحويل أحدث التقنيات إلى منتجات محلية بموجب مبدأ "عالمية الفكر، ومحلية النهج". هذا وقد تأسست تكنو عام 2006، ولديها حضور في أكثر من 40 دولة حول العالم؛ باعتبارها واحدة من أسرع العلامات التجارية الدولية نمواً، فقد حققت تكنو حجم مبيعات تراكمية يصل إلى 100 مليون وحدة. وهي الآن واحدة من أكبر ثلاث علامات تجارية للهاتف المحمول في إفريقيا وأحد اللاعبين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم.



وشركة ترنشن القابضة المعروفة في الأسواق الناشئة بعلاماتها التجارية الرائدة في مجال الهواتف المحمولة، بما في ذلك تكنو، وأي تل، وإنفنيكس، وسبيس، هي مجموعة دولية متنوعة ومتخصصة في حلول التنقل وتتواجد في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم. وتضم محفظة العلامة التجارية كيركلير لخدمات ما بعد البيع، وأوراميو للملحقات المحمولة وكذلك سينيكس للأجهزة المنزلية. وقد بلغت مبيعات الشركة أكثر من 200 مليون هاتف محمول ثنائي الشريحة على مستوى العالم وفقًا لمؤسسة المعلومات والبينات الدولية، ففي عام 2016، بلغت حصة السوق من العلامات التجارية لهاتف محمول تكنو ترانشن حوالي 38 ٪ في أفريقيا.

وفي عام 2016، دخلت ترانشن الهند رسميًا مع علامتها التجارية وحققت ثاني أفضل علامة تجارية في الهند) وفقًا لتقرير سي إم آر لعام 2017 م) وفي ذات العام، اختيرت العلامات التجارية للهواتف المحمولة الثلاثة التابعة لشركة ترانشن في عام 2016 من أفضل 100 علامة تجارية للمستهلكين الأفارقة مع ترتيب تكنو في المرتبة 4، واحتلت أيتل المرتبة الـ 25، في حين جاءت إنفنيكس في المرتبة 37.