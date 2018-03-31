"سبايس اكس" تستعد لإطلاق 4425 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء

منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) الضوء الاخضر لـ (SpaceX) لإرسال 4425 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء، بهدف توفير الإنترنت لكل بقاع الأرض.

وأُطلق على المشروع اسم (Starlink)، وهو أحد مشاريع "ايلون موسك"، التي يرغب في إبقائها طي الكتمان، لكن موقع (The verge) علم أن هدف (SpaceX) هو إرسال 12.000 قمر اصطناعي إلى الفضاء لتوفير لأنترنت النطاق العريض لكوكب الأرض برمته. وبهذه الطريقة، سيكون لدى الشركة سوق جديد ذو إمكانات عالية، بالإضافة محطات أرضية رخيصة التكلفة.

يذكر أن شركة (SpaceX) قدمت في فبراير الماضي وثائق عدة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) بشأن نجاحها في إطلاق قمرين اصطناعيين، هما (Microsat-2a) و(Microsat-2b) على التوالي، وبعد التحقق الفعلي قامت اللجنة بمنح الشركة الرخصة لإطلاق 4425 قمراً اصطناعياً نحو الفضاء، وهي المرحلة الأولى من أسطول فضائي يتكون من 11.925 قمراً اصطناعيا تنوي (SpaceX) ارسالها إلى الفضاء.

وقد ذكرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الاميركية في بيان لها: "هذا هو أول تصريح يتم منحه لكوكبة أقمار صناعية ذات منشأ أميركي لتوفير خدمات الإنترنت باستخدام جيل جديد من الاقمار الاصطناعية، التي ستحلق على مدار منخفض من الأرض.

يذكر أن (SpaceX) اقترحت أسطولاً فضائياً يتألف من 4425 قمراً، وتحصلت على الإذن باستخدام ترددي "Ka (20/30 GHz)" و"Ku (11/14 GHz)" لتوفير اتصال عالمي بالإنترنت. كما أنه من المتوقع أن تطلق الشركة 7.500 قمر صناعي في مرحلة لاحقة لتحقيق هدفها النهائي.

ومن المؤكد أن سباق النطاق العريض يشهد حالياً منافسة شرسة، كونه سوقاً ضخماً سيدر مليارات الدولارات على الذين سينجحون في حجز مكان لهم في الفضاء.