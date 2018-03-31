2.2 مليار درهم سوق الهواتف الذكية المتوسطة

أكّد تيم تشن، مؤسس والمدير التنفيذي في شركة «إكس تاتش» Xtouch الصينية للهواتف الذكية ومقرها دبي إن حجم سوق الهواتف الذكية المتوسطة (فئة 700 إلى 1000 درهم) في الإمارات يتراوح حالياً من 500 إلى 600 مليون دولار (1.8 إلى 2.2 مليار درهم).

وأضاف تشن في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي على هامش إطلاق الشركة هاتف «إكس تاتش إكس» XtouchX الجديد إن الإمارات هم أكبر أسواق الشركة من بين 25 دولة تنشط بها الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يمثل 40% من نشاطها، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف بيع 1.8 مليون وحدة هذا العام في تلك الأسواق.

وحول الفئة التي تمثل سوق الهواتف الذكية المتوسطة التي تستهدفها الشركة، قال تشن إن حجمها في الإمارات هو 5 ملايين نسمة تنقسم إلى 1.2 مليون نسمة من الطلاّب، و3.8 ملايين نسمة من العمالة الأجنبية في الدولة.

وأكّد تشن تفاؤله الإيجابي بأداء سوق الهواتف الذكية المتوسطة في الدولة في 2018، لافتاً إلى أن سوق الهواتف الذكية يعكس الانتعاش الاقتصادي في الأسواق العالمية.

XtouchX

ويتوفر الهاتف الجديد «إكس تاتش إكس» بخيارات قياسية وبخيار الهدايا كاملة الإضافات التي تشمل هاتف XTOUCH X الذكي وساعات الأذن الرياضية اللاسلكية مع شاحن خارجي عملي يسمح للمستخدم بتجربة لاسلكية بالكامل.

ودعماً لرؤيتها الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات والخدمات قيمة للمستهلكين، طرحت الشركة كذلك منصة للتجارة الإلكترونية، تقدم من خلالها العروض الخاص كالشحن المجاني وخدمات التصليح، إلى جانب ميزة تقدّم للمرة الأولى في فئة الأجهزة المتحركة، والتي تسمح للعملاء المستهدفين بالدفع بالأقساط من خلال تسهيلات تقدمها الشركة مباشرة.

وصمم هاتف «إكس تاتش إكس» بشاشة كاملة قياس 5.8 بوصات، ويتمتع بتفاصيل هندسية مدهشة. يتمتع الجهاز بهيكل انسيابي مميز وسطح مصقول لامع بحواف منحنية بتصميم 2.8D وإطار رفيع من المعدن. أما الشاشة التي تتمتع بدقة IPS HD+ فتمتاز بتناسب 18:9 لتمتد من أعلى الجهاز إلى أسفله وتوسّع أفق الرؤية الأمامية بالكامل. ويوجد زر البصمة على ظهر الهاتف ليسمح بسرعة فتح القفل خلال 3 أجزاء من الثانية وحسب.

أما الابتكار المدهش في مجموعة لاسلكية في الكامل فيتضمن شاحناً خارجياً لاسلكياً، وهو مصمم خصيصاً ليلبي احتياجات المستخدم العصري حيث يحتاج الناس إلى التواصل المستمر أثناء التنقل. وتتميز السماعات اللاسلكية ذات التصميم الرياضي بشكل مدروس ومريح يناسب الحركة ويسمح بالبث المتواصل بتقنية «بلوتوث» لتجربة موسيقية لا مثيل لها. وتعمل الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغابيكسل بفضل شريحة «سوني» التي تمكّن المستخدم من عيش تجربة التصوير الاحترافية، وتعمل بشكل مثالي في مختلف ظروف الإضاءة.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل «أندرويد 7» ومعالج MT6737T من «ميديا تك» رباعي النواة يساهم في تعزيز تجربة الوسائط المتعددة والعرض والتصوير، فيما يسمح باتصال أسرع بشبكات الجيل الرابع. وترافق الجهاز ذاكرة RAM سعة 2 غيغابايت و ROM سعة 16 غيغابايت يمكن تعزيزها إلى إمكانات تخزين تصل إلى 128 غيغابايت لمزيد من الكفاءة والمتعة.

وأضاف تشن: «لطالما أكدت XTOUCH التزامها التام تجاه تحقيق رؤيتها الرامية لترسيخ الابتكار في أعمالنا وتقديم منتجات ذات قيمة أكبر لعملائنا المستهدفين. تعدّ الهواتف المتحركة جزءاً أساسياً من الحياة المعاصرة، وتقدم للمستخدمين باستمرار مزيداً من الإمكانات المحسّنة للهواتف الذكية.

وانطلاقاً من إدراكنا الكامل للطبيعة المتغيرة للقطاع، وسعينا الدائم لتوفير منتجات تجمع بين مزيا الهاتف الذكية والسعر المعقول، فقد عملنا على دعم تعزيز ابتكاراتنا في تصميم الأجهزة بما يضمن تحقيق رغبات عملائنا ومواكبة أذواقهم واحتياجاتهم بالدرجة الأولى».

وأضاف تشن: «تعدّ التجارة الإلكترونية واحدة من أسرع مجالات الأعمال نمواً في الوقت الذي أصبحت فيه العديد من المنتجات متاحة عبر الإنترنت في دولة الإمارات. ومن العوامل المساهمة في هذا التوجه ما توفره الدولة من الدعم اللوجستي، إلا أن حلول الدفع بالبطاقات لا تزال تواجه تحديات هائلة.

حيث تشير البيانات إلى أن أقل من 40% من التعاملات في الدولة تستخدم فيها البطاقات. وبالمثل، يواجه العملاء مشكلة بطء خدمة ما بعد البيع، مما دفعنا إلى اغتنام الفرصة السانحة وتطوير منظومة متكاملة من خلال موقعنا للتجارة الإلكترونية، والذي يحمل علامتنا التجارية ويسهّل طرق الدفع فيما يضمن سرعة الاستجابة لخدمات العملاء»

يتوفر هاتف «إكس تاتش إكس» حالياً بالإمارات بخيارين من الألوان هما الأسود والأبيض، ويباع في محلات كارفور وعبر الإنترنت من خلال الرابط xtouchdevice.com.

تمويل الهاتف

تعمل علامة «إكس تاتش» منذ أكثر من خمس سنوات في الشرق الأوسط، وباعت حتى الآن ما يزيد على 3 ملايين جهاز. ومن خلال طرح المنتج الجديد، تتجه العلامة نحو تحقيق مزيد من النمو لتمكين الشركة من الانتقال إلى المرحلة التالية من التوسع في الأسواق العالمية، حيث تقود «إكس تاتش» التوسع الرائد عبر إطلاق منصتها للتجارة الإلكترونية.

ويتميز الموقع الإلكتروني بسهولة التصفّح ويمكن العملاء من شراء المنتجات عبر الإنترنت مع ضمانة بخدمات مجانية للشحن والتصليح. وللمرة الأولى على الإطلاق، أصبح بإمكان العملاء المستهدفين الاستفادة من برنامج الدفع بالأقساط الذي توفره علامة «إكس تاتش»، حيث يقوم ممثلو الخدمة والمبيعات في الشركة بتحصيل الدفعات.