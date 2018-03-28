بالفيديو: "فورد" و"علي بابا" تطلقان موزعاً أوتوماتيكياً للسيارات

عرضت فورد لصناعة السيارات وعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" مؤخراً موزعا أوتوماتيكياً يسمح لسكان كوانغتشو بشراء سيارة عن طريق هواتفهم الذكية.

وتسمى هذه الآلة الجديدة، التي تم الإعلان عن مفهومها ديسمبر الماضي في الصين، بـ ( Super Test-Drive Center).

وتتلخص الفكرة في أنه ما على العملاء سوى الدخول على تطبيق (Tmail) التابع لـ (علي بابا) لاختيار سياراتهم التي يريدون شراءها، وكذا تسجيل بياناتهم الأساسية، بالإضافة إلى وديعة، ثم الذهاب للموزع لاستلام سياراتهم.

وبفضل هذ النظام الذي يعتمد على خاصية التعرف إلى الوجوه، سيتم عرض السيارة المختارة تلقائياً عبر التطبيق، من دون حاجة المستخدم إلى تفاعل بشري مع البائع، كما أن المشتري سيتفيد من ثلاثة أيام لتجريب السيارة بعد استلامها والابلاغ عن نواقص فيها إن وجدت.

هذا التطبيق تعرض فيه "فورد" 10 سيارات على الزبائن، حيث يمكنهم الاختيار على سبيل المثال بين "موستانج" أو "مونديو" أو "اكسبلورر".

ولتجنب إساءة الاستخدام، فإن المستخدمين لا يمكنهم تجاوز خمس تجارب خلال فترة شهرين، ولا يمكنهم اختبار نموذج بعينه أكثر من مرة.

ففي خضم جنون التعملق الصيني، ليس من المستغرب الوصول لهذا المستوى من الهيكلية، حيث يمكن للمواطن الصيني شراء سيارته الجديدة من دون انتظار، بشرط أن يجد خياراته في هذا التطبيق.