"فيسبوك" تحدّث إعدادات الخصوصية بعد فضيحة "كمبريدج اناليتيكا"

كشفت شركة فيسبوك الاربعاء عن إعدادات خصوصية جديدة تهدف إلى منح مستخدمي الموقع المزيد من التحكم بكيفية تقاسم بياناتهم بعد الغضب الذي أثاره فشلها في حماية بيانات ملايين المستخدمين.

ويشمل التحديث الجديد للإعدادات سهولة أكبر في الوصول إلى إعدادات وأدوات المستخدم على فيسبوك للبحث عن تحميل ومحو البيانات الشخصية المخزنة لدى فيسبوك بسهولة.

وقالت فيسبوك إن قائمة الخصوصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بزيادة أمن حسابهم بسرعة، والتحكّم في الاشخاص الذين يمكن أن يطلعوا على معلوماتهم ونشاطهم على الموقع والتحكم بالإعلانات التي يرونها على صفحتهم.

وقال كبير مسؤولي حماية الخصوصية ايرين ايغان والمستشارة اشلي بيرنغر في مدونة "لقد علمنا بشكل واضح أنه من الصعب جداً الدخول إلى إعدادات الخصوصية، وغيرها من الأدوات المهمة، وأن علينا أن نفعل المزيد لاطلاع الناس على المعلومات".

وأضافا "سنتخذ خطوات إضافية خلال الأسابيع المقبلة لنمكن الناس من التحكّم في خصوصيتهم بشكل أكبر".

ويأتي هذا التطور بعد انتقادات حادة لفيسبوك بعدما تبين أن البيانات الشخصية لملايين مستخدمي فيسبوك انتهت بين يدي شركة "كمبريدج اناليتيكا" البريطانية الخاصة، المرتبطة بحملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، على الرغم من أن فيسبوك قالت إنها كانت تعمل على هذه التغييرات منذ فترة.

وشركة كامبريدج اناليتيكا متهمة بالاستيلاء بطريقة غير قانونية على البيانات الشخصية لنحو خمسين مليون مستخدم لموقع فيسبوك، واستخدامها بهدف تطوير برنامج معلوماتي يسمح باستهداف ناخبين لمصلحة الحملة الرئاسية لدونالد ترامب في 2016.