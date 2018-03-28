إجابات حول أعطال الهاتف الذكي اليوم في نصيحة لايف

يستضيف برنامج "نصيحة لايف " اليوم الأربعاء الخبير التقني في مجال الهواتف الذكية والتطبيقات وأمن المعلومات دانيال خياط في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان".

وخلال البرنامج الذي سيبث في تمام الساعة 1:00 ظهراً، سيتحدث خياط عن كل ما يتعلق بالمشاكل التي تصيب الهاتف الذكي المرتبطة بالبطارية والمساحة والتطبيقات إضافة إلى مناقشة طرق حماية الهواتف الذكية من الاختراق وحيل استخدام "واتس أب" وتوفير باقة الانترنت للموبايل، والإجابة على الأسئلة التي يطرحها المتابعون.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.