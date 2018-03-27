جديد انستغرام.. عرض المنشورات حسب التسلسل الزمني

أعلنت إنستغرام عن تحديث جديد يسمح بعرض المنشورات وفق التسلسل الزمني، ويمنح المزيد من التحكم في الصفحة الرئيسية.



جاء هذا التحديث وفقاً لآراء مستخدمي انستجرام حول كيفية عرض المنشورات التي لا تسمح لهم بمتابعة المحتوى من الأقدم للأحدث.



ولهذا ستختبر إنستغرام ميزة زر" المشاركات الجديدة" التي تتيح اختيار وقت التحديث، بدلًا من حدوثه تلقائيًا، وأوضحت أن المشاركات الجديدة ستظهر إلا عند النقر على الزر الجديد أعلى الصفحة الرئيسية لضمان مرونة الاستخدام والاستمتاع.

كما يعمل هذا التحديث لضمان أن آخر المشاركات وأكثر المتابعات لأي مستخدم هي التي تظهر أولاً في الصفحة الرئيسية، مما يتيح للمستخدمين رؤية كافة المنشورات في وقتها الحالي بدون تفويت أي جديد.

وكشفت انستجرام أنها تعتزم خلال الأشهر المقبلة مشاركة المزيد من التحديثات التي تجريها للصفحة الرئيسية.