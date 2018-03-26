"هونر" تطلق هاتف (هونر 9 لايت) بأربع كاميرات

أطلقت هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية في مجموعة هواوي، هاتفها الذكي المتكامل الجديد، والذي يتمتع بمواصفات تضاهي مزايا العلامة التي يحمل اسمها، كما لا يمكن التفوق على السعر المعروض لكل تلك المزايا: فنحن نتحدث عن الشاشة الأسهل استخداماً للعرض الكامل مع أربع كاميرات!

يأتي هاتف (هونر 9 لايت) بأربع كاميرات؛ كاميرا ثنائية العدسة بدقة 13 + 2 ميغابيكسل على كلا جانبيه الأمامي والخلفي. ولا تقتصر روعة الهاتف، الذي طرح باللونين الأسود "ميدنايت" والأزرق "السفير"، على قدرات الكاميرا المذهلة، فهو يتمتع بسحر فَتَّان ومظهر يترك انطباعاً فورياً بالجودة العالية. ولا تنسى السطح المصقول كالمرآة، والذي يجعلك دوماً جاهزاً لالتقاط صور السيلفي، بالإضافة إلى الطلاء البصري الدقيق الذي يلمع كالألماس عندما ينعكس عنه الضوء.

يضم الهاتف شاشة ضخمة قياسها 5.56 بوصة بنسبة 18:9 إلى حجم الهاتف، وبهذا تقرر هونر التميّز عن الهواتف الأخرى ودمج مستشعر بصمة الأصبع في ظهر الهاتف بدلاً من المستشعر الأمامي المتعارف عليه.

وستقع في الحب بمجرد تشغيل الهاتف الجديد بشاشته الرائعة التي تعمل بدقة 2160 x 1080 و16.7 مليون لون، فالشاشة الرائعة بلا إطار في هاتف هونر 9 لايت، والمصنوعة من زجاج 2.5D للعرض الكامل فائق الوضوح تأسر الأنظار والقلوب.

أما التجهيزات الدقيقة بداخل جهاز (هونر 9 لايت) فلا تقل روعة، حيث يعمل بواسطة معالج فائق السرعة هو معالج 16nm octa-core Kirin 659 مع وحدة المعالجة الرسومية المحسنة بالكامل، بالإضافة إلى ان نظام التشغيل Android 8.0 وواجهة المستخدم EMUI 8.0 يضفيان مزيدا من السرعة والسلاسة على تجربة المستخدم. يتوفر هاتف هونر 9 لايت مع ذاكرة RAM سعة 3 غيغابايت وسعة تخزين قدرها 32 غيغا بايت.