كيف تحمي هاتفك الذكي من الاختراق؟ تابعونا الأربعاء في "نصيحة لايف"

هل تعاني من أعطال في هاتفك الذكي ولديك أسئلة حول موضوع الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي؟

للإجابة عن هذه التساؤلات والتعرف على الحيل التي تخفيها الهواتف الذكية التي تستعمل نظام التشغيل "أندرويد"، يستضيف برنامج "نصيحة لايف " الخبير تقني في مجال الهواتف الذكية والتطبيقات وأمن المعلومات دانيال خياط في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان".

وخلال البرنامج الذي سيبث اليوم الأربعاء 28 مارس 2018 في تمام الساعة 1:00 ظهراً، سيتحدث خياط عن كل ما يتعلق بالمشاكل التي تصيب الهاتف الذكي المرتبطة بالبطارية والمساحة والتطبيقات إضافة إلى مناقشة طرق حماية الهواتف الذكية من الاختراق وحيل استخدام "واتس أب" وتوفير باقة الانترنت للموبايل، والإجابة على الأسئلة التي يطرحها المتابعون.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.