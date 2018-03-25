"أبل" تطرح "آي باد" منخفض التكلفة للمتمدرسين

تنتظم "أبل" يوم الثلاثاء المقبل فعالية تركز على التعليم، هدفها نقل "أفكار إبداعية جديدة للطلاب والمدرسين.

وأفادت "بلومبرج" أن "أبل" ستميط اللثام خلال الحدث عن "آي باد" منخفض التكلفة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرمجيات، تهدف بها دخول سوق التعليم.

هذا المؤتمر، الثاني بعد الذي نظم العام 2012، سيركز على التعليم، حيث صرح ستيف جوبز أن "أبل" تضع المدارس على رأس قائمة أولوياتها، لمنافسة "غوغل" و"مايكروسوف" اللتين استطاعتا حجز مكان لهما بسهولة في هذا القطار المهم.

يذكر أن "أبل" استأثرت في الربع الثالث من العام 2017 على 17٪ فقط من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يحوزها الطلاب الأميركيون، بدءًا من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي، بينما رجعت حصة الأسد لكل من أجهزة "غوغل" و"اندرويد" بنسبة 60% و22% لأجهزة الكومبيوتر العاملة بنظام ويندوز، و20% لـ (ماك) و(آي باد). ولذا تحاول شركة (التفاحة) استدراك تخلفها في هذا قطاع التعليم الذي تراه مثيراً للاهتمام، وسوقاً رئيسياً في المستقبل