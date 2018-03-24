«هواوي» تكشف النقاب عن نجمها الجديد «هواوي نوفا 3e»

تعتزم هواوي الخميس المقبل إطلاق أحدث هواتفها الذكية هواوي نوفا 3e Huawei nova في أسواق الإمارات، والذي يزخر بالعديد من مزايا التصوير الفوتوغرافي الذكي.

وخصوصاً خوارزميات خاصة لتعزيز الجمال الطبيعي والمصممة لإبراز الجمال الطبيعي لكل شخص. وتتألق شاشة العرض الكاملة 2.0 في «هواوي نوفا 3e» بقدر أكبر من الألوان والتفاصيل لمنح تجربة استعراض ومشاهدة نابضة بالحياة.

وسيتوفر هاتف «هواوي نوفا 3e» بلونين هما «كلاين بلو» الأزرق، و«ميدنايت بلاك» الأسود مع إمكانية الحجز المسبق لشراء الهاتف المتاحة حالياً في متجر تجربة هواوي بدبي مول وعدد من المتاجر الأخرى، حيث يحظى المستهلكون الإماراتيون بفرصة أول من يقوم بذلك في العالم للحصول على هذا الهاتف الذكي والمذهل.

وتقدم شاشة هاتف «هواوي نوفا 3e» فرصة الاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر حيوية ونشاطاً، كما تسهم خوارزميات الكاميرا في التقاط لون البشرة والملمس وتفاصيل الوجه بدقة كبيرة لتوفير طابع واقعي أقرب إلى الحقيقة. ويمكن اختيار نمط التشغيل بتقنية الأبعاد الثلاثية والذي يعتمد 96 نقطة تمييز وتعرّف على الوجه لضبط وتعزيز الإضاءة على ملامح الوجوه.

في حين تسهم خاصية تجميل العين في جعل العيون أكبر وأكثر لفتاً للأنظار، فضلاً عن تعزيز جمالية الرموش وجعلها أكثر كثافة ووضوحاً.

وانطلاقاً من كونها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، تستثمر هواوي جزءاً كبيراً من عائدات مبيعاتها السنوية في جهود الأبحاث والتطوير، وأقامت 16 مركزاً متميزاً للأبحاث حول العالم، بما في ذلك مركز هواوي لأبحاث الجمال في باريس.

كما قامت هواوي بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في «مختبر ماكس بيريك للابتكار» في مدينة فِتسلار في ألمانيا، حيث تتشارك هواوي وشركة «لايكا» في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير كاميرات الأجهزة المحمولة وجودة الصور.