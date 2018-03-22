أول سيارة كهربائية بتقنية (3D) في الأسواق ابريل 2019

كشفت شركة ( X Electrical Vehicle) الإيطالية إنها ستطلق سيارة كهربائية منتجة كلياً بتقنية ثلاثية الابعاد (3D) بحلول العام 2019.

يذكر أنه حتى الان توجد سيارات مطبوعة جزئياً بتقنية ثلاثية الابعاد، على سبيل المثال الدراجة ( Divergent) والشاحنة ذاتية الدفع (Olli)، التي تحتوي على أجزاء مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، لكن الشركة الإيطالية للسيارات تعد بسيارة مستقلة مطبوعة بالكامل بتقنية (3D).

كما أن الصانع الإيطالي أكد أن سيارته (LSEV) ستطرح في الأسواق الأوروبية والآسيوية ابتداء من أبريل 2019، وستكون أول سيارة منتجة بتقنية (3D) سيتم طرحها على نطاق واسع في الأسواق، وبسعر منخفض يبلغ 7.500 دولار.

وأشارت الشركة الصانعة أيضًا إلى أن السرعة القصوى لهذه السيارة المطبوعة ستكون حوالي 70 كم / ساعة لمدى يصل إلى 150 كم لكل شحنة، في حين يبلغ وزنها 450 كيلوغراما، وسيستغرق تصنيعها سوى ثلاثة أيام فقط.

وأضافت الشركة الايطالية أنها تلقت 7000 طلب مسبق لسيارتها، ضمنها طلبيات من سلطات البريد الصينية، ومن المتوقع عرض السيارة قريبا في الصين بالمتحف الثقافي للطباعة ثلاثية الأبعاد في شنغهاي ومعرض بكين للسيارات، وذلك تمهيدا لإنتاجها في الصين بعد الحصول على ترخيص من السلطات الصينية بذلك.