"فيسبوك" تكافىء مبدعي المحتوى الفني مادياً

في خطوة تهدف من ورائها لاسترجاع مبتكري المحتوى لمنصتها، قررت "فيسبوك" تشجيع منشئي المحتوى الفني والاحترافي، من خلال استثمارها في انشاء نظام لتعويض هذه النخبة من مستخدميها مادياً.

فيجي سيمو وسيبل غولدمان من "فيسبوك" يلخصان هذه التجربة الجديدة في ثلاثة عناصر، هي: التزام المبدعين نحو مجتمعاتهم، وتسيير وإدارة تواجدهم على "فيسبوك"، وأخيرًا تطوير نشاط المنصة التجاري.

هذا النظام يشبه إلى حد ما تقوم به منصة (Patreon)، في تعويض مبدعي المحتوى على الانترنت شهرياً، والتي يتمثل مبدؤها في تشجيع مستخدمي الانترنت للمبتكرين بمبلغ مالي، أي إن استراتيجية "فيسبوك" في جذب منشئي المحتوى تعتمد على نظام التعويض هذا، ما يمكن أن يقدم ميزة تنافسية لـ "فيسبوك" مقارنةً بالشبكات الاجتماعية الأخرى.

ويمكن تلخيص مبدأ ( Patreon) في أن مريدي المبدعين يدعمون المبتكرين من مالهم الخاص، في المقابل يكون باستطاعتهم الولوج للمحتوى الحصري، وللوصول إلى أبعد من ذلك، يمكن للأشخاص الذين يتفاعلون أكثر من خلال التعليقات أو المشاركات أو ردود الأفعال أو الاعجابات الحصول على شارة خاصة.

من جهة أخرى، فإن هذا النظام الجديد سيتيح لمنشئي المحتوى، فرصة إنشاء محافظهم الخاصة، وتسليط الضوء على أعمالهم، ما يسهل عليهم؛ أي المبتكرين، اكتشافهم بسهولة، وبالتالي الحصول على رعاة محتملين، من شركات الاعلانات، أو الشركاء.

بالنسبة إلى "فيسبوك"، ستشجع هذه المبادرة منشئي المحتوى على تطوير محتوى جديداً يغذي منصتها، كما أنها تشترط ارتباط هذا المحتوى بالترفيه عموماً، وأن يكون بعيدًا عن الأخبار والمحتوى السياسي، الذي يمكن أن يسهم في زيادة تدفق الأخبار المزورة التي تعمل "فيسبوك" على محاربتها.

يذكر ان هذه الخدمات الجديدة تخضع الان للتجريب، وذلك قبل اطلاقها رسمياً.