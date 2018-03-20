قريباً.. ساعة (ابل ووتش) بشاشة (MicroLED)

ستقوم شركة "أبل" في مؤتمر مطوريها (WWDC)، الذي سيعقد في الرابع من يونيو المقبل، بالكشف عن لوحات مفاتيح تعمل باللمس مع شاشة (OLED)، وهي الأولى من نوعها بالنسبة في تاريخ الشركة.

ووفقًا لـ "بلومبورج"، فإن (Apple Watch) ستكون أول منتج لـ "أبل" يُزود بتقنية (MicroLED).

يذكر أن تصنيع هذا النوع من الشاشات يتم في سرية تامة وبطريقة آمنة بالقرب من مقر الشركة في كاليفورنيا، ويشرف على مشروع، الذي أطلق عليه اسم (T159)، لين يونجز، الذي ساعد بالفعل في تطوير شاشات اللمس لمختلف منتجات أبل.

وقد تم حتى الان انتاج عدد محدود من هذه الشاشات، التي أكدت مصادر سرية أنها شبيهة بشاشات (OLED) الحالية، لكنها أرق وألمع وأقل استهلاكًا للطاقة، مضيفة ان المشروع قُبر منذ عام تقريباً كون هذه الشاشات صعبة الانتاج أكثر من شاشات OLED التقليدية، ومكلفة مالياً في وقت لم تكن فيه "ابل" مستعدة لتحمل تبعاته.

وقالت "ابل" إن هذا النوع من الشاشات سيتم انتاجه على مراحل في سنوات عديدة، وإنها لا تحتاج بعد الآن لطلب العناصر الأساسية لأجهزتها من الشركات المصنعة الأخرى، لكن متخصصين يرجحون أن تتم الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج التسويقي الضخم، لأن مصنع كاليفورنيا صغير جدًا، وستبقى "أبل" مالكة هذه التكنولوجيا وسيتم استخدامها في جميع منتجاتها المزودة بشاشة.

بقي أن نشير إلى أن هذه التقنية ستضر كثيراً بمنتجي الشاشات في العالم، كما سيكون لها تأثير سلبي عليها مثل انخفاض أسهمها.