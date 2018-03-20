الاتحاد الأوروبي يرصد 148 مليون دولار لإنشاء نقاط "واي فاي" في القارة

أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء برنامجا بتكلفة 120 مليون يورو (148 مليون دولار) لتمويل إقامة نقاط اتصالات لاسلكية "واي فاي" في أنحاء القارة في مواقع مثل المكتبات والمتاحف والحدائق.

وقالت ماريا جابرييل، مفوضة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الأوروبي، إن الهدف هو "جعل أوروبا مفيدة لمواطنيها في أنشطتهم اليومية".

والمشروع هو جزء من الجهود الرامية إلى التغلب على الحواجز الوطنية أمام الاتصال بالإنترنت في دول التكتل الثماني والعشرين والصعوبات في توفير الإنترنت عالي السرعة للمناطق الريفية.

وبموجب المخطط، يمكن للبلديات في أنحاء الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على قسائم بقيمة 15 ألف يورو لشراء معدات "واي فاي" للمواقع العامة، وستقوم المفوضية الأوروبية في البداية بتسليم ألف قسيمة، مع فتح الباب لتقديم مزيد من الطلبات على مدار العامين القادمين.

وستقوم المفوضية بدفع تكاليف تركيب الشبكات، إلا أن البلدات المختارة للمشاركة ستكون ملزمة بتغطية تكاليف الصيانة.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب: إن المخطط سيحقق "تقدماً مهماً" في تزويد مواطني الاتحاد الأوروبي بالإنترنت.