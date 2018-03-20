«غوغل» تُسهل استخدام الهاتف أثناء القيادة

أضافت «غوغل» ميزة جديدة تتيح إمكانية الدخول إلى الهاتف الذكي بسرعة عند ضبطه على وضع «أوتو أندرويد» للقيادة، إذ كان الشخص بحاجة ضرورية للتحقق من الهاتف أثناء القيادة أو في حالة قيام أحد من الأصدقاء بالقيام بذلك بدلا منه، بعد أن كانت الشركة الأميركية لا تتيح للمستخدم تصفح هاتفه أثناء تفعيل هذه الميزة، ضماناً لسلامته أثناء القيادة.

ووفقاً للتقرير الذي نشر على موقع «engadget»، من المقرر أن تعمل الميزة على تسهيل الوصول إلى الهاتف عند تشغيل «أوتو أندرويد»، حيث من المفترض أن تعمل الميزة على مساعدة مستخدميها في التركيز على الطريق.

ولم تعلن «غوغل» عن موعد إطلاق الميزة الجديدة للمستخدمين، بالإضافة إلى أنها لم تعلن رسمياً عن هذه الميزة، ويبدو أن «غوغل» تسعى إلى إيجاد حل يساعد المستخدمين على استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة في الحالات الهامة جنباً إلى جنب مع البقاء على استخدام وضع القيادة.