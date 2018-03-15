فيسبوك تتيح خاصية جديدة في مصر

أعلنت شركة فيسبوك اليوم عن إتاحة خاصية حماية وتصميم صور الحسابات الشخصية في مصر والتي من شأنها تمكين المستخدمين من التحكم أكثر بالطريقة التي يتفاعل بها الآخرون مع صورة حسابهم الشخصي وتجعلهم يتحكمون بشكل أكبر بتجربتهم كما تساعدهم على البقاء بأمان وهم يستخدمون الإنترنت.

ستظهر صورة الحساب الشخصي المحمية بإطار وقائي باللون الأزرق يحيط صور الحساب الحالية والذي سيقوم عند إضافته بالآتي:

ــ لن يتمكن الآخرون من استخدام فيسبوك لتنزيل أو مشاركة أو إرسال صورة الحساب الخاصة بك في رسالة

ــ لن يتمكن الأشخاص غير الأصدقاء على فيسبوك من ذكر أي شخص بما في ذلك أنفسهم في صورة الحساب الشخصي الخاصة بك

ــ منع الآخرين من التقاط صور شاشة لصورة حسابك الشخصي على فيسبوك وهي الخاصية التي تتوفر حالياً على أجهزة هواتف الأندرويد.

ــ إظهار إطار وقائي باللون الأزرق حول صورة الحساب الشخصي كوسيلة حماية مرئية

وفي معرض تعليقها على الإعلان صرحت نشوى العلي رئيسة قسم السياسة العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلة: "تعتبر صور الحسابات الشخصية جزءاً مهماً من بناء المجتمع باستخدام فيسبوك لأنها تساعد الأشخاص في البحث عن الأصدقاء وإنشاء علاقات هادفة وإجراء محادثات حقيقية.

ومن خلال عملنا مع منظمات السلامة العاملة في مصر تبين لنا أن بعض النساء يخترن عدم مشاركة صور حساباتهن الشخصية خوفاً من إساءة استخدامها.

ويأتي إطلاق خاصية حماية وتصميم صور الحساب الشخصي على فيسبوك ضمن التزامنا المستمر لحماية 35 مليون مستخدم نشط شهرياً في مصر خلال تواجدهم على الإنترنت ومنحهم المزيد من التحكم فيمن يستطيع تنزيل أو مشاركة صور الحساب الشخصي".

وسيبدأ مستخدمو فيسبوك برؤية دليل مفصل خطوة بخطوة يمكنهم من إضافة حماية اختيارية لصورة الحساب الشخصي وسيتمكنون من النفاذ إلى الخاصية الجديدة عبر الإنترنت ونظام أندرويد وMTouch وMBasic وFBLite.

وأصبحت خاصية حماية صورة الحساب الشخصي متاحةً حالياً في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا.