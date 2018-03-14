"غوغل" تمنع إعلانات العملات غير النظامية والمشفرة

تعتزم شركة غوغل التوقف مستقبلاً عن نشر أي إعلانات على صفحاتها عن عملة "بيت كوين" أو غيرها من العملات غير النظامية، وذلك حسبما أعلنت الشركة اليوم الأربعاء لدى تحديث قواعد الإعلانات.

كما أوضحت الشركة أنها لن تسمح بالترويج للموضوعات ذات الصلة، مثل تجارة العملات المشفرة أو المَحافظ المالية التي تدخر فيها هذه العملات.

وتسمح مثل هذه العملات المشفرة بتداول الأموال بعيداً عن الحكومات، ولكنها تخضع لمضاربة شديدة الخطورة وتستخدم كثيراً في الابتزازات التي تهدف للحصول على فدية.

وكان موقع "فيسبوك" قد اتخذ خطوة مشابهة في يناير الماضي، مشيراً إلى مخاطر تعرض مستخدميه لعمليات غش.

وبذلك أصبح من غير الممكن الترويج للعملات المشفرة على أكبر منصتي إعلان على مستوى العالم. كما حدثت غوغل أيضا لوائحها بشأن الترويج لألعاب القمار.

وتؤكد غوغل أنها ترشح الإعلانات وتمنع الإعلانات التي تخالف قواعدها، وأنها استبعدت العام الماضي 2ر3 مليار إعلان مخالف، أي أكثر من 100 إعلان في الثانية، حسبما أوضح سكوت سبنسر، رئيس جوجل، مشيراً إلى أن من بين هذه الإعلانات على سبيل المثال 79 مليون إعلان كان يهدف لاستدراج المستخدمين لاستخدام مواقع إلكترونية ملوثة بمواد ضارة. كما أشار سبنسر إلى استبعاد 48 مليون إعلان يستخدم حيلة إلكترونية لجعل المستخدمين يحملون برامج غير مرغوبة على أجهزتهم.

وذكرت غوغل أن السنوات الماضية شهدت تزايداً في الغش باستخدام أخبار خاطئة تستغل الشعبية المتزايدة للأخبار المنشورة إلكترونياً، حيث تحاول بعض المواقع استدراج المستخدمين إليها من خلال أخبار مختلقة وذلك لكسب المال.

وأكد سبنسر أن غوغل تحظر مثل هذه المواقع، التي تنشر إعلانات من خلال مضمون خاطئ، وأن الشركة حجبت أكثر من 650 من إجمالي 11 ألف موقع تم فحصها.

وأشار رئيس الشركة إلى أن غوغل تستثمر منذ 15 عاما في تقنيات ومواهب لمواجهة الغش في الإعلانات والبرمجيات الخبيثة والمعلومات، التي تنشرها بعض المواقع للتدليس على مستخدميها "حيث أصبحنا العام الماضي قادرين على أن نستبعد المزيد من القوى الخبيثة من نظام الإعلانات النظيفة"، حسبما أوضح سبنسر، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تجعل من الممكن حجب الإعلانات فقط على المواقع التي تنتهك قواعد الشركة.