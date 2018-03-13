"أبل" تستحوذ على الكشك الالكتروني (Texture)

قالت أمس الاثنين شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "أبل" إنها بصدد الاستحواذ على (Texture)؛ خدمة الاشتراك غير المحدود في المجلات الالكترونية.

وأضافت أن تطبيق (Texture)، الذي يعرف بـ (نتفليكس المجلات)، يمكن المستخدمين من الوصول غير المحدود لجميع العناوين المفضلة عن طريق اشتراك شهري واحد، مبينة أن الاشتراك سيكون بقيمة 9.99 دولار شهرياً.

يذكر أن تطبيق (Texture) يتيح الوصول إلى أكثر من 200 مجلة من جميع انحاء العالم، ضمنها مجلات ("Vanity Fair" و"Elle" و"Fortune").

وتهدف "أبل" من عملية الاستحواذ هذه إلى تنويع أنشطتها، وبالتالي مداخيلها وأرباحها، التي تعتمد أساسا حتى الان على مبيعات "آيفون" وهو ما يقلق المستثمرين.

كما ترغب "أبل" في تطوير العرض عن طريق إنشاء المحتوى، الذي يعتبر العصب الحقيقي للحرب بين شركات التكنولوجيا والمجموعات الإعلامية، حيث تقدم (أبل) بالفعل خدمة لشراء أو استئجار الأفلام أو المسلسلات أو الأغاني (iTunes Store) وخدمة الموسيقى الشهرية، Apple Music.