مكتشف "الويب" ينتقد احتكار العمالقة لـ "التكنولوجية الحديثة"

لم يتوقف مكتشف (الويب) عن الإدلاء بملاحظاته حول اختراعه، حيث أدان هذه السنة الموقف شبه الاحتكاري للعمالقة الكبار في هذا القطاع.

ففي رسالة مفتوحة نشرت أمس الأحد أدان المهندس الأميركي تيم بيرنرز- لي مخترع "الويب" قبل تسعة وعشرين عامًا، التجاوزات الأخلاقية التي يشهدها اختراعه، داعياً إلى تنظيم اللاعبين الكبار في قطاع التكنولوجيات الحديثة، متهماً إياهم بانتهاج احتكار ضار بالابتكار.

وللقضاء على هذا الاحتكار، أكد تيم بيرنرز لي على الحاجة لوضع "إطار قانوني أو تنظيمي" لعمالقة الويب، مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، فضلاً عن إنشاء معايير قوية لإيجاد توازن بين مصالح الشركات والمتصلين الأفراد.

وقال بيرنرز- لي: "إن شبكة الإنترنت التي عرفناها في سنواتها الأولى ليست هي التي يبحر فيها المستخدمون الجدد اليوم" ، مضيفاً: "ما كان في السابق مجموعة غنية من المدونات والمواقع الإلكترونية قُبِر تحت ثقل عدد قليل من المنصات المهيمنة".

مختتما بقوله إن الوضع أصبح غير مواتٍ، معتقداً أن هذه المنصات المهيمنة أصبحت تتحكم في المحتويات التي نتم مشاهدتها ومشاركتها.