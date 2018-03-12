"سنابشات" و"انستغرام" توقفان استخدام (GIF)

أعلنت الشبكتان الاجتماعيتان "سنابشات" و"انستغرام" عن توقف تعاونهما مع (Giphy)، بشكل مؤقت بعد اكتشاف ملصق يحمل رسالة عنصرية صدمت مستخدمي المنصتين.

فمنذ الجمعة الماضية لم يعد ممكناً إضافة ملصقات متحركة للرسائل المنشورة على منتصتي "سنابشات" و"انستغرام" بسبب هذا التعليق المؤقت للتعاوان مع منصة (Giphy) المزودة للصور المتحركة، بعد اكتشاف ملصق عنصري.

يذكر ان (Giphy) هو محرك بحث يوفر الوصول إلى مكتبة كبيرة من صور (GIF) المتحركة. ومنذ نهاية العام 2017، يتيح تعاونها مع "سنابشات" و"انستغرام" لصق صور متحركة على الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على القصص في "سنابشات" وانستغرام"، وهو تنسيق يعرض المحتوى لمدة 24 ساعة قبل أن يختفي.