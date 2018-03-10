«سايكلون» توّفر تقنيات تنظيف فائقة

مكنسة دايسون سايكلون Cyclone V10 التي كشفت عنها شركة التقنية البريطانية الرائدة عالمياً ترسم بلا شك مستقبل تقنية تنظيف المنازل.

حيث تستخدم هذه المكنسة اللاسلكية الجديدة أكثر محركات دايسون الرقمية تطورًا على الإطلاق، لتجمع بين مرونة الاستخدامات مع قوة شفط مكنسة أسطوانية، والذي يخلق مسار تدفق هواء خطي يحسن من كمية الهواء الذي يتم شفطه بنسبة 20% بالمقارنة مع مكنسة دايسون V8 اللاسلكية.

كما يسمح التصميم الجديد بتوفير آلية تفريغ بشفط مباشر لصندوق النفاية توفر سهولة أكبر في الاستخدام. ومع توفر خيار لتوسيع صندوق النفاية بنسبة 40%، لتنظيف مساحة أكبر من المنزل وتفريغ الصندوق لمرات أقل. كما يمكن التحول بسهولة لوضعية الحمل باليد لتنظيف السيارة.