"غالاكسي S9" يقرأ السعرات الحرارية ويضيف "الماكياج" لصور السيلفي

يطرح هاتفا «غالاكسي S9 وS9+» من سامسونغ ميزات جديدة مبتكرة في الذكاء الاصطناعي تحمل مفهوماً جديداً لتفاعل المستخدم مع الهاتف الذكي.

فمساعد «يبكزبي» Bixby الذكي الذي تم تحديثه إلى نسخة 2.0 في سلسلة «غالاكسي S9» لا يترجم من 54 لغة إلى 150 لغة - من ضمنها العربية - من خلال كاميرا الهاتف المتطورة.

وبشكل مباشر فحسب، بل يقوم «بيكزبي» بمجرد توجيه الكاميرا على الأطعمة «بقراءة» السعرات الحرارية ويتتبع استهلاكها على مدار اليوم، علاوة على أداة جديدة، من المتوقع أن تلقى رواجاً لدى الآنسات والسيدات، ألا وهي إضافة «الماكياج» على صور السيلفي قبل التقاطها باستخدام الموقع المعزّز.

وتم تصميم عدسات كاميرا S9 التي تعتبر الأكثر تطوراً في هاتف سامسونغ على الإطلاق بفتحة مزدوجة متحركة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض، والعديد من الميزات التي تشمل وضعية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً ورموزاً تعبيرية مخصصة بتقنية الواقع المعزز لضمان عدم تفويت المستخدمين أية لحظة وتعزيز نمــــط حياتهم اليومية بهاتف فائق الذكاء.

ويقول طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة المتنقلة في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: «لقد تغيرت الطريقة التي نستخدم بها هواتفنا الذكية مع تطور أشكال التواصل والتعبير عن أنفسنا.

ويتيح هاتفا «غالاكسي S9+ وS9»، للمستخدمين فرصة التقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو وتخليد أجمل اللحظات، إضافة إلى كونهما صمما لمساعدة المستخدمين على التواصل مع الآخرين والتعبير عن أنفسهم بطريقة فريدة من نوعها وأكثر تعبيراً عنهم. لقد قمنا بإعادة صياغة مفهوم وخصائص الكاميرا في الهواتف الذكية لجيل اليوم والطريقة التي يتواصلون بها، ومساعدتهم على اكتشاف تجارب استثنائية وعيشها بسهولة».

صوت معزّز

ويوفر هاتفا «غالاكسي S9+ وS9»، تجربة ترفيهية محسنة مع مكبرات صوت ستريو قوية تمت موالفتها بنظام الصوت AKG مع صوت غامر معزز بتقنية دولبي أتموس. ويتميز الهاتفان بشاشة عرض لامتناهية على امتداد الجهاز والتي تعتبر عنصراً أساسياً في تراث سامسونج الخاص بتصميم الهواتف الذكية.

خصائص الكاميرا

باتت كاميرا الهاتف الذكي أكثر من مجرد وسيلة لالتقاط الصور - وإنما طريقة يمكن من خلالها التواصل ومشاركة اللحظات الجميلة. ويبحث المستخدمون اليوم عن كاميرا هاتف ذكي بتقنيات متطورة تتيح لهم التعبير عن أنفسهم بصور عالية الدقة والجودة ووسائل مبتكرة لمشاركة قصصهم الفريدة وأجمل اللحظات.

وقد تم تصميم كاميرا «غالاكسي S9+ وS9»،مع أخذ تطلعات المستخدمين بعين الاعتبار، حيث تحتوي الكاميرا على حساس فائق السرعة بتقنية البيكسل المزدوج مع قوة معالجة سريعة ومخصصة ومساحة ذاكرة واسعة تتيح التقاط صور مذهلة لضمان توفير صور عالية الجودة.

وتشمل ميزات الكاميرا في S9+ وS9، وضعية تصوير الفــيديو بالحركة البطيئة جداً التي تتيح التقاط 960 إطاراً في الثانية الواحدة، وخاصية «الكشف التلقائي عن الحركة» الذكية التي تساعد بالكشف عن الحركة في الإطار والبدء بالتسجيل بشكل تلقائي.

وكل ما على المستخدمين فعله هو ضبط إعداد التصوير. وبعد تصوير الفيديو بوضعية الحركة البطيئة، يمكن للمستخدمين اختيار موسيقى خلفية من 35 خياراً مخــتلفاً أو إضافة مقطع موسيقي من قائمة الأغاني المفضلة لديهم. كما يمكنهم أيضاً إنشاء وتحرير ومشاركة ملفات GIF بنقرة بسيطة بثلاثة أنمــاط لمشاهدة المحتوى مراراً.

مساعد «بيكزبي»

يستخدم هذا المساعد المطّور تقنية الواقع المعزز وتقنيات التعلم العميق لتوفير معلومات مفيدة حول محيط المستخدم. ومع خاصية التحليل السريع للجسم المراد تصويره، ويولد المساعد الصوتي «بيكزبي» معلومات بالوقت المباشر على أعلى الصورة الموجهة إليها الكاميرا.

ويمكن للمستخدمين ترجمة اللغات والعملات الأجنبية في الوقت الحقيقي مع خاصية الترجمة الحية، إضافة على تمكينهم من شراء المنتجات التي يرونها في العالم الحقيقي وتتبع السعرات الحرارية على مدار اليوم.

«أنيموجي»

تتيح S9 للمستخدمين إنشاء وجوه تعبيرية «أنيموجي» بتقنية الواقع المعزز تشبه وتعكس شخصياتهم إلى حد كبير، حيث تستخدم الوجوه التعبيرية الجديدة بتقنية الواقع المعزز خوارزمية التعلم الآلي القائم على البيانات.

والذي يحلل صورة المستخدم ثنائية الأبعاد ويعرض أكثر من 100 من خصائص الوجه لخلق نموذج ثلاثي الأبعاد يعكس ويقلد تعبيرات وجه الشخص، مثل الغمزات وغيرها لتوفير تجربة مخصصة حقيقية.

وتجسد الوجوه التعبيرية بتقنية الواقع المعزز مشاعرك الحقيقية ليس فقط في الفيديو ولكن أيضا مع مجموعة من الملصقات باستخدام نموذج ملفاتAGIF القياسية بحيث يمكن للمستخدمين مشاركتها عبر معظم منصات «واتس آب» و»فيسبوك» وغيرها.

جودة الأداء

زودت سامسونج هاتفيها الجديدين بأفضل المعايير الخاصة بهواتفها الذكية السابقة بما في ذلك معيار مقاومة الماء والغبار IP68 وميزة الشحن اللاسلكي السريع. وتذهب الشركة خطوة أبعد مع S9+ وS9، حيث يدعم الهاتفين الآن ذاكرة قابلة للتوسيع بمساحة تصل إلى 400 جيجابايت مع ذاكرة SD قابلة للتوسيع، فضلاً عن تزويدهما بأحدث معالجات التطبيقات المتميزة التي توفر أداء قوياً ومعالجة متطورة للصور.

فوائد وعروض

يأتي هاتفا S9+ وS9 مع تطبيق «أعضاء سامسونجSamsung Members «.

والذي تم تصميمه لمساعدة المستخدمين على الاستمتاع بكامل الإمكانات والمزايا الذي يقدمها لهم جهازهم الجديد من خلال مكافآت وخدمات عديدة وحصرية، متاحة على مدار العام ومحدثة بشكل مستمر وتناسب نمط حياتهم العصري، بما في ذلك دعوات حصرية لحضور العديد من الفعاليات والأحداث الهامة وتخفيضات على الخدمات، وخدمات رعاية مخصصة للعملاء حيث تساهم جميعها بجعل تجربة اســتخدام هاتف سامسونج أكثر تكاملية وثراء.