تجربة سينمائية فريدة في تلفاز «إل جي» الذكي

كشفت شركة «إل جي إلكترونيكس» مؤخراً عن تشكيلة تلفازاتها للعام 2018 التي تتضمن مجموعة متنوعة من الطرازات الجديدة والمبتكرة أوليد (OLED) وسوبر يو إتش دي (SUPER UHD)، التي تمتاز بتقديم تجربة سينمائية حقيقية في المنزل عبر دعمها للمدى الديناميكي العالي المتقدم من «تكنيكولر» في جميع الطرازات.

وطرحت الشركة أجهزة تلفاز جديدة مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ مزودّة المعالج المتقدم «ألفا» والتي ترسخ بعمق أكبر مكانة إل جي في سوق الأجهزة الممتازة العالمية، إذ يتوقع أن يصل حجم مبيعاتها من أجهزة التلفاز التي تعتمد على تقنية أوليد إلى 2.5 مليون وحدة هذا العام مرتفعًا من 1.6 مليون في العام 2017.