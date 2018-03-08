أسعار غالاكسي إس 9 بكافة سعات التخزين في الإمارات

كشفت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات الستار عن هاتفيها المرتقبين S9+ وS9 Galaxy في الإمارات، الهاتفين الذكيين الذين تم تصميمهما لإعادة صياغة مفهوم تجربة التواصل ومشاركة أجمل اللحظات مع العالم المحيط بنا والآخرين.

وجرت فعاليات الإطلاق يوم أمس في سوفيتيل بالم دبي ريزورت أند سبا.

وقد صمم الهاتفان لتمكين المستهلكين من التعبير عن أنفسهم بطرق أكثر ذكاءً من خلال الصور والفيديوهات والرموز التعبيرية الفريدة.

كما يتميز الهاتفان الجديدان باحتوائهما على الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونغ في عالم الهواتف الذكية، حيث تم تصميمها مع عدسات بفتحة مزدوجة متحركة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض.

ويحتوي الهاتفان على خصائص مبتكرة جديدة تشمل وضعية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً ورموز تعبيرية مخصصة بتقنية الواقع المعزز لضمان عدم تفويت المستخدمين أي لحظة وتعزيز نمط حياتهم اليومية بهاتف فائق الذكاء.

واستعرضت الشركة خصائص ومزايا هاتفيها الجديدين لأول مرة على مستوى المنطقة خلال فعالية مميزة نظمتها يوم الجمعة 2 مارس، حيث استمتع الحضور بالتعرف على أبرز خصائص الهاتف الجديد الذي يعتمد في تصميمه على إرث سلسلة Galaxy المميز من التصاميم المبتكرة، ثم بعد ذلك اختتم الحدث بتجربة إسقاط غامرة للهاتفين الرائدين على واجهة برج خليفة بدبي.

وسيكون هاتفا S9+ وS9 Galaxy متوفران عبر كافة متاجر التجزئة الرئيسية ومتاجر علامة سامسونج في دولة الإمارات، وكذلك عبر الإنترنت من خلال متجر سامسونج الإلكتروني، اعتباراً من 16 مارس 2018.

ويأتي الهاتفان بألوان الأسود والرمادي ولون جديد والأرجواني. ويعتمد سعر الهاتف على حجم ذاكرة التخزين.

وستكون أسعارهما كما يلي:

سامسونغ غالاكسي إس 9: 64 غيغابايت 3.099.00 درهما

سامسونغ غالاكسي إس 9: 128 غيغابايت 3.299.00 درهما

سامسونغ غالاكسي إس 9: 256 غيغابايت 3.499.00 درهما

سامسونغ غالاكسي إس 9 بلس: 64 غيغابايت 3.499.00 درهما

سامسونغ غالاكسي إس 9 بلس: 128 غيغابايت 3.699.00 درهما

سامسونغ غالاكسي إس 9 بلس: 256 غيغابايت 3.899.00 درهما