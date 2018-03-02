علماء يكشفون عن "أكبر شجرة عائلة في العالم"

قال علماء إنهم توصلوا إلى "أكبر شجرة عائلة في العالم"، تضم نحو 13 مليون إنسان، حسب دراسة أميركية حديثة.

وذكر موقع "ساينس ألرت" العلمي، الجمعة، أن هذا الاكتشاف جاء بعد أن فحص باحثون في جامعة كولومبيا الأميركية بيانات 86 مليون إنسان في موقع متخصص في علم الأنساب، وفحصوا بيانات 5.3 ملايين شجرة عائلة.

وتضم شجرة العائلة الضخمة تفاصيل حياة 13 مليون إنسان مقسمين على 11 جيلا تغطي 5 قرون، مشيرة إلى أن جذر هذه العائلة يعود إلى أوروبا وشمال أفريقيا.

وبدأ الأمر حين انتاب الفضول عددا من الباحثين للتعرف على تاريخ عائلاتهم.

وكشفت شجرة النسب عن طرق الهجرة في أوروبا وأميركا الشمالية، وكيفية تأثيرها على حالات الزواج وأعمار البشر وغيرها من المعلومات.

وشجرة العائلة رسم بياني يستخدمه عادة العلماء في مجال علم الأنساب لشرح تسلسل الأجيال.

واعتمد الباحثون على بيانات موقع Geni.com، المعني بعلم الأنساب وفحص الحمض النووي، الذي يقدم معلومات بشأن مدة الحياة، والزواج، والهجرة عبر الأجيال المتعاقبة.

وكشفت الدراسة أن النساء يملن أكثر إلى التحرك من الرجال، لكن الذكور يذهبون إلى مناطق أبعد.

وبحسب الباحثين، فإن الحروب والاضطرابات دفعت الناس إلى الهجرة والاستقرار في مناطق أخرى، والارتباط بآخرين هناك، وربما الموت واندثار عائلاتهم.

وأشاروا إلى أن الثورة التي طرأت على وسائل المواصلات أدت إلى زيادة المسافة التي يبحث فيها البشر عن شركاء، فبعد أن كانت الدائرة 8 كيلومترات عام 1800، أصبحت نحو 100 كلم في 1950.