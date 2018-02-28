هواوي ترفع سقف التحدي عبر "5 جي"

كشف شركة هواوي الصينية، خلال المؤتمر العالمي السنوي للجوال المنعقد في برشلونة، أول رقاقة "5 جي" للهواتف الذكية، وفق ما ذكره موقع "بيزن إنسايدر".

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو، أن الرقاقة المسماة "بالونغ 05 جي 01" ستكون قادرة على تحميل بيانات بحجم 2.3 غيغابيت في الثانية، مشيرا إلى أن هذه السرعة تتجاوز سرعة "4 جي".

وتابع "قدرة 5 جي على نقل البيانات ستكون أسرع من 10 إلى 100 مرة مقارنة مع 4 جي". وذكر أن هذه الرقاقة ستكون مناسبة جدا لإجراء اتصالات الفيديو عبر الهواتف الذكية، مضيفا "أنها ستكون أكثر سرعة وأمنا".

يشار إلى أن هواوي تعد ثالث مصنع للهواتف في العالم بعد "أبل" الأميركية و"سامسونغ" الكورية الجنوبية.

وتشهد مدينة برشلونة الإسبانية حضور ما يزيد عن 100 ألف شخص للمشاركة في الحدث الأبرز في عالم الاتصالات، "المؤتمر العالمي للجوال".

ويتنافس في المؤتمر عمالقة صناعة الهواتف المتحركة والرقاقات الإلكترونية، وحتى صنّاع السيارات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تقديم أحدث ابتكاراتهم.