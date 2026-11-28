لم تعد المنافسة بين «أبل» و«أوبن إيه آي» مقتصرة على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ودمجها في الهواتف والأجهزة الإلكترونية، بل امتدت إلى استقطاب المهندسين والأسرار التجارية ومصانع إنتاج الأجهزة، في مواجهة قضائية متصاعدة تكشف عن صراع أوسع للسيطرة على الجيل المقبل من المنتجات الذكية.

وتحول النزاع بين الشركتين إلى اتهامات متبادلة بسرقة معلومات سرية وعرقلة المنافسة، بعدما رفعت «أوبن إيه آي»، المطورة لـ«شات جي بي تي»، دعوى مضادة ضد «أبل» أمام محكمة اتحادية في شمال كاليفورنيا، الجمعة 27 نوفمبر 2026، متهمة صانعة آيفون بالحصول على أسرارها التجارية ومحاولة منع موردي المكونات من التعاون معها في تطوير أجهزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي الخطوة رداً على الدعوى التي أقامتها «أبل» في يوليو الماضي ضد «أوبن إيه آي» واثنين من موظفيها السابقين، واتهمتهم فيها بالاستيلاء على معلومات تتعلق بتصميم الأجهزة وعمليات التصنيع وسلاسل التوريد، بهدف تسريع دخول الشركة المنافسة إلى سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن القضية تكشف عن تحول المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي من تطوير النماذج البرمجية إلى امتلاك الخبرات الهندسية والقدرات الصناعية اللازمة لتحويل هذه النماذج إلى أجهزة يستخدمها المستهلكون مباشرة.

400 موظف يشعلون المواجهة

تحتل حركة انتقال المهندسين بين الشركتين موقعاً رئيسياً في النزاع القضائي، إذ تشير وثائق القضية إلى انتقال نحو 400 موظف سابق من «أبل» إلى «أوبن إيه آي»، مع توسع الأخيرة في تشكيل فرق متخصصة لتطوير الأجهزة الإلكترونية.

وترى «أبل» أن انتقال عدد من موظفيها لم يكن مجرد عملية توظيف اعتيادية، بل صاحبه، وفق اتهاماتها، نقل معلومات سرية تخص تقنيات لم تُطرح في الأسواق، وعمليات هندسية وتصنيعية استثمرت الشركة سنوات في تطويرها.

وتركز الدعوى الأصلية على موظفين سابقين، من بينهم تانغ تان، الذي أمضى 24 عاماً في «أبل» وشغل منصب نائب رئيس تصميم المنتجات المرتبطة بآيفون وساعة أبل، وتشانغ ليو، المهندس السابق الذي انتقل إلى «أوبن إيه آي» في يناير 2026.

واتهمت «أبل» الموظفين بالحصول على معلومات سرية يمكن استخدامها في تطوير أجهزة منافسة، وهي اتهامات رفضتها «أوبن إيه آي» والموظفون المعنيون.

وفي المقابل، تقول «أوبن إيه آي» إن منافستها تحاول استخدام قوانين حماية الأسرار التجارية لعرقلة انتقال المهندسين إلى الشركات الأخرى، وتخويف الموظفين الراغبين في مغادرتها.

وتعتبر الشركة أن الممارسات الوظيفية التي تتبعها «أبل» تضع الموظفين أمام خطر اتهامهم بالاستيلاء على معلومات سرية بمجرد انتقالهم إلى شركة منافسة، حتى عندما يكون انتقالهم جزءاً من الحركة الطبيعية للكفاءات داخل صناعة التكنولوجيا.

ولا يتعلق الخلاف هنا بحق الشركات في حماية معلوماتها التجارية، وهو حق تقره القوانين الأمريكية، بقدر ما يتعلق بتحديد الحدود الفاصلة بين الخبرة المهنية التي يكتسبها المهندس خلال سنوات عمله، والمعلومات السرية التي لا يجوز له نقلها إلى صاحب عمل جديد.

موظف عاد إلى «أبل» بعد ستة أشهر

وفي تطور معاكس، اتهمت «أوبن إيه آي» منافستها بالاستفادة من معلومات سرية حصل عليها موظف سابق عاد للعمل في «أبل»، بعدما أمضى ستة أشهر داخل الشركة المطورة لـ«شات جي بي تي».

وتقول أوراق الدعوى المضادة إن الموظف تمكن خلال تلك الفترة من الاطلاع على تفاصيل تتعلق بجهاز جديد لم تعلن عنه الشركة، إلى جانب خريطة تطوير منتجاتها الإلكترونية المستقبلية.

وتتهم «أوبن إيه آي» الموظف بنقل معلومات ووثائق سرية إلى حسابات شخصية قبل مغادرته، معتبرة أن توقيت انتقاله وعودته إلى «أبل» يثير تساؤلات بشأن الدوافع وراء التحاقه بها من البداية.

ووفقاً للتفاصيل الواردة في التغطيات القضائية، تشمل المعلومات محل النزاع صوراً لأجهزة لم تُطرح بعد، وبيانات هندسية وتصنيعية، وتفاصيل تتعلق بالموردين الذين تتعامل معهم الشركة.

لكن «أبل» نفت استخدام الموظف للحصول على معلومات سرية تخص «أوبن إيه آي»، كما رفضت اتهامات محاولة تعطيل المنافسة في سوق الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أن الدعوى المضادة محاولة لصرف الانتباه عن الاتهامات الأصلية التي وجهتها إلى منافستها بشأن المعلومات السرية التي تقول إنها انتقلت من موظفيها السابقين.

وبذلك، أصبح الطرفان يتبادلان اتهامات متشابهة تتعلق بالحصول على أسرار تجارية عبر انتقال الموظفين، دون أن تكون هذه الاتهامات قد حُسمت قضائياً.

المصانع تدخل ساحة النزاع

لكن الجانب الأكثر أهمية في القضية قد لا يكون انتقال المهندسين وحده، وإنما اتهام «أوبن إيه آي» لشركة «أبل» بالضغط على موردي الأجهزة والمكونات لمنعهم من التعاون مع منافستها الجديدة.

وتقول الشركة في أوراق الدعوى إن «أبل» حاولت استخدام نفوذها لدى الموردين المشتركين لإبطاء عمليات تطوير وإنتاج الأجهزة التي تعتزم «أوبن إيه آي» طرحها في الأسواق.

ويكشف هذا الاتهام عن طبيعة المنافسة في صناعة الإلكترونيات، حيث لا يكفي تطوير تصميم جديد أو نموذج ذكاء اصطناعي متقدم لإنتاج جهاز ناجح، بل تحتاج الشركات إلى مصانع متخصصة ومكونات إلكترونية وخطوط تجميع وخبرات في إدارة الإنتاج بكميات كبيرة.

وتتمتع «أبل» بخبرة طويلة في إدارة سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يمنحها قدرات إنتاجية يصعب على الشركات الجديدة تكرارها سريعاً.

وفي المقابل، تدخل «أوبن إيه آي» هذا القطاع اعتماداً على خبراتها البرمجية واستثماراتها في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استقطاب مهندسين ومصممين عملوا سابقاً لدى شركات إلكترونيات كبرى.

وإذا ثبتت اتهامات الضغط على الموردين، فقد يفتح ذلك جانباً جديداً من النزاع يتعلق بالمنافسة التجارية، وليس فقط حماية الأسرار الصناعية.

غير أن هذه الاتهامات لا تزال جزءاً من مرافعات «أوبن إيه آي»، ولم يصدر حكم قضائي يثبت أن «أبل» استخدمت علاقاتها الصناعية بصورة غير قانونية.

من شات جي بي تي إلى جهاز في يد المستخدم

تعود جذور المواجهة إلى دخول «أوبن إيه آي» مجال تطوير الأجهزة الإلكترونية، بعدما استحوذت في عام 2025 على شركة «آيو برودكتس» التي شارك في تأسيسها المصمم البريطاني جوني آيف، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بتصميم منتجات «أبل».

وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ نحو 6.5 مليارات دولار، في خطوة كشفت عن طموح «أوبن إيه آي» لتجاوز تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات والمتصفحات، نحو تطوير أجهزة مصممة خصيصاً للتفاعل مع هذه الأنظمة.

وكان آيف قد لعب دوراً رئيسياً في تطوير التصميمات التي ميزت أجهزة آيفون وآيباد وماك خلال سنوات عمله في «أبل»، قبل مغادرته الشركة عام 2019.

ومع انضمام فريقه إلى «أوبن إيه آي»، أصبحت الشركة تمتلك مزيجاً من الخبرات في تصميم المنتجات والذكاء الاصطناعي، ما قد يتيح لها تطوير أجهزة تختلف عن الهواتف التقليدية في طرق التفاعل مع المستخدمين.

ولا تزال التفاصيل الكاملة للأجهزة المرتقبة غير معلنة، لكن الوثائق القضائية والتصريحات السابقة تشير إلى أن الشركة تعمل على تطوير فئة من المنتجات الإلكترونية الشخصية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية.

وهنا تظهر أهمية النزاع الحالي، إذ قد تجد «أبل» نفسها في مواجهة منافس لا يسعى فقط إلى تقديم نموذج ذكاء اصطناعي يعمل داخل آيفون، وإنما إلى تطوير جهاز مستقل ينافس بعض الوظائف التي يؤديها الهاتف نفسه.

ومن جانبها، لا تزال «أبل» تعتمد على الجمع بين تصميم الأجهزة وأنظمة التشغيل والخدمات البرمجية، وهو النموذج الذي شكل أساس نجاحها التجاري طوال السنوات الماضية.

من يملك الخبرة ومن يملك السر؟

تطرح القضية إشكالية قانونية وتقنية تتجاوز الشركتين، وتتعلق بطبيعة المعرفة التي يستطيع الموظف نقلها معه عند الانتقال إلى شركة منافسة.

فالمهندس الذي عمل سنوات في تصميم الهواتف يكتسب خبرات في اختيار المواد وإدارة الحرارة واستهلاك الطاقة وتصغير المكونات، وهي معارف مهنية يصعب فصلها بالكامل عن خبرته الشخصية.

لكن هذه الخبرة تختلف قانونياً عن نقل الرسومات الهندسية السرية أو ملفات التصميم أو بيانات الموردين أو خطط المنتجات التي لم تُعلن عنها الشركة.

وتزداد صعوبة الفصل بين الجانبين عندما يستخدم الموظفون حساباتهم وأجهزتهم الشخصية في أداء بعض مهام العمل، وهو جانب أثارته «أوبن إيه آي» في دعواها المضادة.

وتتهم الشركة منافستها بتشجيع الموظفين على استخدام أجهزة وحسابات شخصية في العمل، ثم الاستفادة من تداخل البيانات الشخصية والمهنية لمراقبة الموظفين السابقين أو اتهامهم بالاحتفاظ بمعلومات تخص الشركة.

ونفت «أبل» الاتهامات التي تستهدف ممارساتها، مؤكدة أن دعواها تتعلق بالحصول المتعمد على معلومات سرية وليس بالاحتفاظ العرضي بملفات العمل.

ويضع هذا الخلاف المحاكم أمام مهمة تحديد ما إذا كانت الوقائع محل الدعوى تمثل انتقالاً مشروعاً للخبرات أو استيلاءً غير قانوني على معلومات تجارية محمية.

منافسة تتجاوز قاعات المحاكم

لا تقتصر التداعيات المحتملة للنزاع على الغرامات أو التعويضات التي قد تقررها المحكمة، بل قد تمتد إلى سرعة تطوير الأجهزة الجديدة وقدرة الشركات على استقطاب المهندسين والتعامل مع الموردين.

فأي قيود قضائية على استخدام معلومات أو تقنيات محددة يمكن أن تفرض على الشركات مراجعة بعض عمليات التطوير، بينما قد تؤثر النزاعات القانونية الطويلة في علاقاتها بالموظفين والشركات الصناعية المتعاونة معها.

وفي الوقت نفسه، تعكس القضية تحولاً أوسع في صناعة التكنولوجيا، إذ أصبحت المواهب الهندسية وسلاسل التوريد عناصر استراتيجية في المنافسة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الرقائق ومراكز البيانات والنماذج البرمجية.

وبعد سنوات كانت المنافسة خلالها تدور حول سرعة المعالجات وجودة الشاشات والكاميرات، أصبح السؤال المطروح هو شكل الجهاز الذي سيستخدمه المستهلك للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، والشركة التي ستتمكن من إنتاجه وتسويقه على نطاق واسع.

وبينما تتبادل «أبل» و«أوبن إيه آي» الاتهامات بسرقة الأسرار التجارية، تظل القضية مفتوحة أمام القضاء الأمريكي، دون إثبات نهائي لمسؤولية أي من الطرفين عن الوقائع محل النزاع.

لكن ما تكشفه المواجهة بالفعل هو أن السباق على مستقبل الأجهزة الذكية لم يعد يُخاض في معامل تطوير البرمجيات وحدها، بل امتد إلى مكاتب المهندسين والمصانع وسلاسل التوريد، حيث قد يصبح الوصول إلى الخبرة المناسبة والمكونات اللازمة بالقدر نفسه من أهمية تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي.