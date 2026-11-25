



شارك 50 لاعباً في بطولة للعبة «كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4»، نظّمتها «سامسونج جلف للإلكترونيات» في 14 نوفمبر في صالة عرض «سمارت ثينغز» التابعة لها في الإمارات. واقتصرت المشاركة على المدعوين، وخاض اللاعبون 15 مباراة بمشاركة صانع محتوى الألعاب بشار كيال.

واستخدم اللاعبون خلال المباريات تلفزيونات بتقنية «OLED» وشاشات ألعاب، بينها شاشة «أوديسي نيو G9» المنحنية بقياس 57 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 240 هرتز. وقال فينيت كومار، رئيس مجموعة العرض المرئي في «سامسونج جلف للإلكترونيات»، إن اللعبة تدعم العرض بنسبة 32:9، ما يتيح للاعبين مجال رؤية أوسع على الشاشات المتوافقة.

وحصل صاحب المركز الأول على شاشة «أوديسي نيو G9» بقياس 57 بوصة وقسيمة شحن للعبة، فيما نال صاحب المركز الثاني جهاز «ميوزيك ستوديو 7» وقسيمة مماثلة. وحصل أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على قسائم شحن للعبة.

وعقب البطولة، أعلن كيال في مقطع مصوّر عن مسابقة تنظمها «سامسونج جلف» عبر حسابها على «إنستغرام» للاعبين في الإمارات. وتتضمن المسابقة أربعة تحديات، بواقع تحدٍّ واحد أسبوعياً، وتُمنح للفائزين قسائم شحن للعبة.