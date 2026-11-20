



رصد مستخدمون لبطاقات «جيفورس» من «إنفيديا» نشاطاً غير معتاد في أقراص التخزين من نوع «SSD» بعد تثبيت تعريفات جديدة لبطاقات الرسوميات.

ففي جهاز تُرك من دون استخدام، سجّل القرص كتابة نحو 3 غيغابايت من البيانات خلال ساعة، فيما قدّر مستخدم آخر حجم الكتابة على جهازه بنحو 30 غيغابايت في الساعة مع إصدار أحدث، وفق ما أورده موقع «تومز هاردوير».

وتتعرض إنفيديا لهزات عنيفة في الأسواق بعد فضيحة واستقالة مديرها التنفيذي جنسن هوانغ، ويبدو أن مصائب عملاق الرسوميات لا تأتي فرادى، حيث تتبّع أحد المستخدمين مصدر النشاط بعد تثبيت التعريف رقم «621.14»، الصادر في 4 نوفمبر، فوجد أن خدمة تعمل في الخلفية وتعتمد عليها لوحة تحكم «إنفيديا» وتطبيقها تعيد الكتابة باستمرار في ملف مخصّص لتسجيل نشاطها. وبحسب ما نشره في منتدى الشركة، ازداد حجم البيانات التي تكتبها الخدمة كلما كبر حجم الملف، حتى حين ترك الحاسوب من دون تشغيل ألعاب أو برامج جديدة.

وللتحقق من أن البيانات تصل فعلاً إلى القرص، قارن المستخدم قراءات أدوات المراقبة في «ويندوز» بعدّاد الكتابة في وحدة التخزين نفسها. وخلال خمس دقائق، بلغ إجمالي ما كُتب على قرص النظام 270 ميغابايت، مقابل أقل من ميغابايتين خلال المدة نفسها عند استخدام التعريف السابق «621.01». ويشمل الرقم الأول كل ما كتبه النظام على القرص خلال الاختبار، بما فيه نشاط خدمة «إنفيديا».

وتمتد الشكاوى إلى التعريف «621.24»، الصادر في 12 نوفمبر. ففي بلاغ منفصل، قال مستخدم إن حجم الكتابة على جهازه وصل إلى نحو 30 غيغابايت في الساعة، رغم تعطيل خيار إرسال بيانات الاستخدام في تطبيق «إنفيديا». وأضاف أنه رصد كتابة ما بين 500 ميغابايت وغيغابايت واحد كلما انتقل بين النوافذ باستخدام اختصار «Alt+Tab». وتظل هذه الأرقام مرتبطة بالجهاز الذي أُجريت عليه التجربة، فيما لم يتضح مدى انتشار المشكلة.

وتنبع المخاوف من أن خلايا الذاكرة في أقراص «SSD» تتحمّل عدداً محدوداً من دورات الكتابة. ولتوضيح الأثر المحتمل، اتخذ «تومز هاردوير» مثالاً لقرص بسعة تيرابايت واحد، مصنّف لتحمّل كتابة 600 تيرابايت. فإذا استمر معدل الكتابة المسجّل في الاختبار الأول على مدار الساعة، فسيبلغ إجمالي البيانات المكتوبة نحو 28 تيرابايت سنوياً، أي قرابة 5% من قدرة التحمّل المصنّفة للقرص. أما إذا استمر المعدل الأعلى، البالغ 30 غيغابايت في الساعة، لثماني ساعات يومياً، فستقترب النسبة من 15% سنوياً.

وحتى نشر التقرير، لم تكن «إنفيديا» قد أقرّت بوجود الخلل أو أعلنت تحديثاً لإصلاحه. وقال أحد المستخدمين إن إعادة تثبيت التعريف ثلاث مرات لم تعالج المشكلة على جهازه، بينما انخفض نشاط الكتابة بعد عودته إلى الإصدار «621.01». وتأتي هذه الشكاوى بعد أسابيع من رصد مشكلة مشابهة في تعريفات بطاقات «إيه إم دي»، تسببت فيها أيضاً خدمة تواصل الكتابة على قرص التخزين أثناء خمول الحاسوب.