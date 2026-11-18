في مدينة آيندهوفن الهولندية، يجري تشييد خط تجريبي لتصنيع رقائق تستخدم الضوء في نقل البيانات ومعالجتها. وتأمل أوروبا أن يمنحها المشروع موقعاً متقدماً في صناعة يتزايد الاهتمام بها مع توسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحاجتها إلى تبادل كميات كبيرة من المعلومات. ومن المتوقع أن يبدأ الخط العمل في 2027، بحسب منظمة البحث العلمي التطبيقي الهولندية «تي إن أو».
وسلّط تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في 18 نوفمبر الضوء على الفكرة التي يقوم عليها المشروع. فالرقائق المستخدمة في الهواتف والحواسيب والخوادم تعتمد في معظم وظائفها على إشارات كهربائية، بينما تدمج الرقائق الضوئية مكوّنات توجّه الضوء داخل الشريحة نفسها. وتكمن إحدى فرص استخدامها في مراكز البيانات، حيث يتعيّن نقل المعلومات بين أعداد كبيرة من المعالجات أثناء تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويعتمد الخط الهولندي على مادة شبه موصلة تُعرف باسم «فوسفيد الإنديوم». ويعتزم القائمون عليه تصنيع الشرائح على أقراص قطرها ست بوصات، مقارنة بأربع بوصات في عمليات تصنيع قائمة. ويتيح القطر الأكبر توزيع عدد أكبر من الشرائح على القرص الواحد ومعالجتها معاً، وهي خطوة تراهن عليها المنظمة الهولندية لتحسين كفاءة الإنتاج وتسهيل انتقال التصاميم من المختبر إلى المصنع.
وكانت المنظمة قد أعلنت في مارس بدء أعمال تشييد المنشأة في مجمّع آيندهوفن للتقنيات المتقدمة، ضمن البرنامج الأوروبي «بيكس يوروب». وفي يونيو، أعلنت شراكة مع شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، المتخصصة في معدات صناعة أشباه الموصلات، لاستخدام أجهزة تنقل التصاميم الدقيقة إلى سطح القرص أثناء التصنيع، وتطوير وسائل لقياس تلك التفاصيل وضبط جودتها.
وعند بدء التشغيل، ستتمكن الشركات من تجربة تصاميمها على معدات صناعية قبل الانتقال إلى إنتاج كميات تجارية. وهنا يقع الاختبار العملي للمشروع الأوروبي، إذ يتعيّن على المصنع أن يثبت قدرته على تكرار إنتاج الشريحة بالمواصفات نفسها على نطاق أوسع، بعدما أثبت الباحثون إمكان تصنيعها في المختبر.