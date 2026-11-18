في مدينة آيندهوفن الهولندية، يجري تشييد خط تجريبي لتصنيع رقائق تستخدم الضوء في نقل البيانات ومعالجتها. وتأمل أوروبا أن ‏يمنحها المشروع موقعاً متقدماً في صناعة يتزايد الاهتمام بها مع توسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحاجتها إلى تبادل كميات ‏كبيرة من المعلومات. ومن المتوقع أن يبدأ الخط العمل في 2027، بحسب منظمة البحث العلمي التطبيقي الهولندية «تي إن أو». ‏

وسلّط تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في 18 نوفمبر الضوء على الفكرة التي يقوم عليها المشروع. فالرقائق ‏المستخدمة في الهواتف والحواسيب والخوادم تعتمد في معظم وظائفها على إشارات كهربائية، بينما تدمج الرقائق الضوئية مكوّنات ‏توجّه الضوء داخل الشريحة نفسها. وتكمن إحدى فرص استخدامها في مراكز البيانات، حيث يتعيّن نقل المعلومات بين أعداد كبيرة من ‏المعالجات أثناء تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.‏

ويعتمد الخط الهولندي على مادة شبه موصلة تُعرف باسم «فوسفيد الإنديوم». ويعتزم القائمون عليه تصنيع الشرائح على أقراص ‏قطرها ست بوصات، مقارنة بأربع بوصات في عمليات تصنيع قائمة. ويتيح القطر الأكبر توزيع عدد أكبر من الشرائح على القرص ‏الواحد ومعالجتها معاً، وهي خطوة تراهن عليها المنظمة الهولندية لتحسين كفاءة الإنتاج وتسهيل انتقال التصاميم من المختبر إلى ‏المصنع.‏

وكانت المنظمة قد أعلنت في مارس بدء أعمال تشييد المنشأة في مجمّع آيندهوفن للتقنيات المتقدمة، ضمن البرنامج الأوروبي «بيكس ‏يوروب». وفي يونيو، أعلنت شراكة مع شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، المتخصصة في معدات صناعة أشباه الموصلات، ‏لاستخدام أجهزة تنقل التصاميم الدقيقة إلى سطح القرص أثناء التصنيع، وتطوير وسائل لقياس تلك التفاصيل وضبط جودتها. ‏

وعند بدء التشغيل، ستتمكن الشركات من تجربة تصاميمها على معدات صناعية قبل الانتقال إلى إنتاج كميات تجارية. وهنا يقع الاختبار ‏العملي للمشروع الأوروبي، إذ يتعيّن على المصنع أن يثبت قدرته على تكرار إنتاج الشريحة بالمواصفات نفسها على نطاق أوسع، ‏بعدما أثبت الباحثون إمكان تصنيعها في المختبر. ‏