



دعت السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية المؤسسات التي تعتمد على برمجيات «جافا» إلى تثبيت تحديثات أمنية عاجلة، بعد ‏اكتشاف ثغرات قد تتيح لمهاجم تشغيل أوامر عن بُعد على الأنظمة المتضررة أو التسبب في توقفها. ‏

وقالت شركة «كاليف» المتخصصة في الأمن السيبراني إنها استعانت بنموذج ذكاء اصطناعي من «أوبن إيه آي» للكشف عن سلسلة ‏من الثغرات في البرمجيات واسعة الاستخدام. ‏

وأصدرت «أوراكل»، الثلاثاء 17 نوفمبر، حزمة تحديثات تضم 11 إصلاحاً أمنياً للنسخة القياسية من «جافا». وطالت التحديثات ‏إصدارات متعددة من حزمة تطوير البرمجيات، بينها الإصدارات 11 و25 و27، التي يستخدمها المطوّرون لبناء التطبيقات وتشغيلها. ‏ودعت الوكالة الأمريكية للأمن السيبراني وأمن البنية التحتية إلى تطبيق الإصلاحات فوراً.‏

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن باحثي «كاليف» استخدموا نموذج «جي بي تي-6 سايبر» في فحص «جافا». وأرجع بروس ‏دانغ، الباحث في الشركة، أهمية الاكتشاف إلى المكانة التي تشغلها هذه البرمجيات في الخدمات اليومية. فتطبيقات تعتمد عليها تعمل ‏في بنوك ومستشفيات وشركات طيران وجهات حكومية، ما يضع على عاتق المؤسسات التي تديرها مهمة تحديد الأنظمة المعنية ‏وتحديثها. ‏

وفي كوريا الجنوبية، عقد المكتب الرئاسي اجتماعاً طارئاً الثلاثاء مع الجهات الحكومية المعنية لبحث إجراءات الوقاية، وفق وكالة ‏‏«يونهاب». ‏

ودعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوكالة الكورية للإنترنت والأمن، الأربعاء، المؤسسات العامة والشركات ‏الخاصة إلى تثبيت التحديثات بصورة عاجلة. ويفسّر مسح حكومي أُجري عام 2025 جانباً من سرعة التحرك، إذ بلغت حصة «جافا» ‏‏72% من استخدام لغات البرمجة في نظم معلومات القطاع العام الكوري. ‏

وجاء التحذير بعد أيام شهدت اضطرابات في خدمات تقنية ومصرفية وفي حركة الطيران الأمريكية. ولم تنسب الوكالة الأمريكية أياً ‏من تلك الأعطال إلى ثغرات «جافا». ‏