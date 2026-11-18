دعت السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية المؤسسات التي تعتمد على برمجيات «جافا» إلى تثبيت تحديثات أمنية عاجلة، بعد اكتشاف ثغرات قد تتيح لمهاجم تشغيل أوامر عن بُعد على الأنظمة المتضررة أو التسبب في توقفها.
وقالت شركة «كاليف» المتخصصة في الأمن السيبراني إنها استعانت بنموذج ذكاء اصطناعي من «أوبن إيه آي» للكشف عن سلسلة من الثغرات في البرمجيات واسعة الاستخدام.
وأصدرت «أوراكل»، الثلاثاء 17 نوفمبر، حزمة تحديثات تضم 11 إصلاحاً أمنياً للنسخة القياسية من «جافا». وطالت التحديثات إصدارات متعددة من حزمة تطوير البرمجيات، بينها الإصدارات 11 و25 و27، التي يستخدمها المطوّرون لبناء التطبيقات وتشغيلها. ودعت الوكالة الأمريكية للأمن السيبراني وأمن البنية التحتية إلى تطبيق الإصلاحات فوراً.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن باحثي «كاليف» استخدموا نموذج «جي بي تي-6 سايبر» في فحص «جافا». وأرجع بروس دانغ، الباحث في الشركة، أهمية الاكتشاف إلى المكانة التي تشغلها هذه البرمجيات في الخدمات اليومية. فتطبيقات تعتمد عليها تعمل في بنوك ومستشفيات وشركات طيران وجهات حكومية، ما يضع على عاتق المؤسسات التي تديرها مهمة تحديد الأنظمة المعنية وتحديثها.
وفي كوريا الجنوبية، عقد المكتب الرئاسي اجتماعاً طارئاً الثلاثاء مع الجهات الحكومية المعنية لبحث إجراءات الوقاية، وفق وكالة «يونهاب».
ودعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوكالة الكورية للإنترنت والأمن، الأربعاء، المؤسسات العامة والشركات الخاصة إلى تثبيت التحديثات بصورة عاجلة. ويفسّر مسح حكومي أُجري عام 2025 جانباً من سرعة التحرك، إذ بلغت حصة «جافا» 72% من استخدام لغات البرمجة في نظم معلومات القطاع العام الكوري.
وجاء التحذير بعد أيام شهدت اضطرابات في خدمات تقنية ومصرفية وفي حركة الطيران الأمريكية. ولم تنسب الوكالة الأمريكية أياً من تلك الأعطال إلى ثغرات «جافا».