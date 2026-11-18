وجّه مجلس الوزراء التايواني، الأربعاء 18 نوفمبر، الوزارات إلى التحقق من أن المؤسسات التي تعرّضت لاختراقات إلكترونية أبلغت أصحاب البيانات المتضررين، بعدما طالت سلسلة من الحوادث أكثر من عشر شركات ومؤسسات، وأدّت إلى تسرّب نحو ثمانية ملايين سجل، بحسب تقديرات وزارة الشؤون الرقمية.
وشملت الجهات المتضررة مصرف «سينوباك»، ووكالة السفر الإلكترونية «إيزي ترافل»، ومكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية. وقال المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن قانون حماية البيانات الشخصية يُلزم الجهات التي تتعرّض للتسريب بإخطار الأفراد المعنيين. وأوصى بنشر تحذيرات بارزة على المواقع والتطبيقات وفي الفروع، تشرح أساليب الاحتيال التي قد يتعرّض لها العملاء بعد انكشاف بياناتهم.
وفي واقعة مكتب الشؤون القنصلية، رصد المسؤولون في 4 نوفمبر مؤشرات إلى اختراق بعض مواقع المكتب، فعزلوا الخوادم المتضررة وبدأوا التحقيق. وتبيّن أن المهاجمين حصلوا على 72,702 صورة شخصية رفعها متقدّمون بطلبات جوازات سفر بين 3 سبتمبر و2 نوفمبر، عبر قنوات شملت الحجز الإلكتروني وطلبات المجموعات التي تقدّمها وكالات السفر. وشمل التسريب أيضاً نسخاً ممسوحة ضوئياً من 26,072 توكيلاً صدّق عليها مكتب تايوان في نيويورك.
وأوضح المكتب أن التحقيق لم يكشف عن وصول المهاجمين إلى أسماء أصحاب صور الجوازات أو أرقام هوياتهم وجوازاتهم ضمن تلك الطلبات. وعادت المواقع إلى العمل بعد إصلاحها واختبارها أمنياً، فيما تظل جوازات السفر الصادرة سارية ويمكن لحامليها استخدامها من دون استبدالها.
وحذّر مجلس الوزراء من أن المحتال قد يعرف رقم هوية الشخص الذي يتصل به، أو تاريخ ميلاده، أو عنوان منزله، ويستخدم هذه التفاصيل لإقناعه بأنه يتحدث باسم جهة موثوقة. ودعا من يتلقى اتصالاً مريباً إلى إنهائه والاتصال بالخط التايواني لمكافحة الاحتيال على الرقم 165.