وجّه مجلس الوزراء التايواني، الأربعاء 18 نوفمبر، الوزارات إلى التحقق من أن المؤسسات التي تعرّضت لاختراقات إلكترونية ‏أبلغت أصحاب البيانات المتضررين، بعدما طالت سلسلة من الحوادث أكثر من عشر شركات ومؤسسات، وأدّت إلى تسرّب نحو ‏ثمانية ملايين سجل، بحسب تقديرات وزارة الشؤون الرقمية. ‏

وشملت الجهات المتضررة مصرف «سينوباك»، ووكالة السفر الإلكترونية «إيزي ترافل»، ومكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة ‏الخارجية. وقال المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن قانون حماية البيانات الشخصية يُلزم الجهات التي ‏تتعرّض للتسريب بإخطار الأفراد المعنيين. وأوصى بنشر تحذيرات بارزة على المواقع والتطبيقات وفي الفروع، تشرح أساليب ‏الاحتيال التي قد يتعرّض لها العملاء بعد انكشاف بياناتهم. ‏

وفي واقعة مكتب الشؤون القنصلية، رصد المسؤولون في 4 نوفمبر مؤشرات إلى اختراق بعض مواقع المكتب، فعزلوا الخوادم ‏المتضررة وبدأوا التحقيق. وتبيّن أن المهاجمين حصلوا على 72,702 صورة شخصية رفعها متقدّمون بطلبات جوازات سفر بين 3 ‏سبتمبر و2 نوفمبر، عبر قنوات شملت الحجز الإلكتروني وطلبات المجموعات التي تقدّمها وكالات السفر. وشمل التسريب أيضاً نسخاً ‏ممسوحة ضوئياً من 26,072 توكيلاً صدّق عليها مكتب تايوان في نيويورك. ‏

وأوضح المكتب أن التحقيق لم يكشف عن وصول المهاجمين إلى أسماء أصحاب صور الجوازات أو أرقام هوياتهم وجوازاتهم ضمن ‏تلك الطلبات. وعادت المواقع إلى العمل بعد إصلاحها واختبارها أمنياً، فيما تظل جوازات السفر الصادرة سارية ويمكن لحامليها ‏استخدامها من دون استبدالها. ‏

وحذّر مجلس الوزراء من أن المحتال قد يعرف رقم هوية الشخص الذي يتصل به، أو تاريخ ميلاده، أو عنوان منزله، ويستخدم هذه ‏التفاصيل لإقناعه بأنه يتحدث باسم جهة موثوقة. ودعا من يتلقى اتصالاً مريباً إلى إنهائه والاتصال بالخط التايواني لمكافحة الاحتيال ‏على الرقم ‏‎165‎‏. ‏