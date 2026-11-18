قد يظهر كلامك على شاشة ساعة يرتديها شخص أمامك، ويستطيع صاحبها الاحتفاظ به من دون أن يطلب منك إعادة ما قلت. هذا ما تتيحه ميزة تختبرها «أبل» في ساعاتها الذكية، وأعادت تجربة نشرتها مجلة «وايرد» الأمريكية في 17 نوفمبر طرح سؤال عن خصوصية المحادثات اليومية. فصاحب الساعة يختار متى يسترجع الكلام، أما من نطق به فقد لا يعرف ماذا التقطت الساعة أو ما إذا كان النص سيُحفظ.

وجرّب جوليان تشوكاتو، محرر الأجهزة في «وايرد»، الميزة أثناء عودته بالسيارة مع زوجته. كان يقود حين فاته أول حديثها عن فاتورة مرتفعة تلقّاها أحد أصدقائهما. وعند إشارة مرور، ضغط مرتين على التاج الرقمي لساعته، فظهر أمامه نص ما قالته خلال الثواني الـ15 السابقة. وحين أراها الشاشة، سألته لماذا لم يطلب منها أن تعيد كلامها.

وتقول «أبل» إن ميزة «لايف ريوايند» اختيارية، وإن الساعة تصدر نغمة قصيرة عند استرجاع الكلام لتنبيه الموجودين. لكن توقيت النغمة هو ما يلفت الانتباه من زاوية الخصوصية. فعندما يسمعها المتحدث، تكون الكلمات التي طلب صاحب الساعة تحويلها إلى نص قد قيلت بالفعل. ويختفي النص بعد نحو 30 ثانية من خفوت الشاشة، ما لم يختر المستخدم حفظه في تطبيق «سيري» أو سؤال المساعد عن مضمونه.

ويتسع نطاق التقاط الأحاديث مع ميزة ثانية باسم «سيري ريكاب». إذ يستطيع مرتدي الساعة تحديد فترات تستمع خلالها إلى ما يدور حوله لإعداد ملخصات، أو ضبطها لتبدأ تلقائياً عند وصوله إلى مكان معين، مثل مقر العمل. وبحسب «أبل»، تُحذف الملخصات التي لم يختر المستخدم حفظها بعد سبعة أيام، ويحاول النظام استبعاد المعلومات الحساسة، مع احتمال بقاء بعضها في النص.

وكشفت تجربة «وايرد» كيف يمكن أن تمتد هذه الملخصات إلى كلام لم يكن موجهاً أصلاً إلى صاحب الساعة. فبعد تشغيل الميزة طوال اليوم، وجد تشوكاتو في تطبيق «سيري» ملخصات لأحاديث لم يتذكر أنه خاضها. وتبيّن أن الساعة التقطت كلاماً من مقاطع كان يشاهدها على «يوتيوب» و«إنستغرام»، وأدرجته ضمن ملخصات يومه.

وتقول ريم سليمان، المسؤولة في منظمة «فايت فور ذا فيوتشر» المعنية بالحقوق الرقمية، إن موضع القلق هو ما يعرفه الطرف الآخر عن الجهاز الذي أمامه. وأوضحت لـ«وايرد» أن موافقة شخص على تشغيل الميزة في ساعته لا تعني أن كل من يلتقيهم وافقوا بدورهم على التقاط كلامهم.