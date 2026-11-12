عطل واسع يضرب «أوتلوك» عالمياً.. ومايكروسوفت تكشف السبب المحتمل





شهدت خدمات شركة مايكروسوفت، الخميس 12 نوفمبر 2026، عطلاً تقنياً واسع النطاق تسبب في تعذر وصول أعداد كبيرة من المستخدمين إلى بريد «أوتلوك»، مع تسجيل اضطرابات في خدمات أخرى تابعة للشركة، بينها «تيمز» و«كوبايلوت»، وسط بلاغات عن مشكلات في عدة دول ومناطق حول العالم.

ووفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، تجاوز عدد البلاغات المسجلة على موقع «داون ديتكتور»، المتخصص في رصد أعطال الخدمات الإلكترونية، 120 ألف بلاغ بشأن «أوتلوك» بحلول الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في خدمات أخرى ضمن حزمة «مايكروسوفت 365».

وشملت المشكلات صعوبة تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني، وتعذر إرسال الرسائل واستقبالها، وتأخر وصول بعضها، إلى جانب انقطاع الاتصال بصناديق البريد عبر المتصفح وتطبيقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

وأكدت مايكروسوفت أنها تحقق في اضطرابات تؤثر في خدمة «إكستشينج أونلاين»، المسؤولة عن تشغيل البريد الإلكتروني المؤسسي، مشيرة إلى أن المستخدمين قد يواجهون صعوبات في الوصول إلى حساباتهم عبر وسائل اتصال مختلفة، وأن تأثير العطل قد يمتد إلى مناطق جغرافية متعددة.

ما السبب وراء العطل؟

وفي أحدث توضيحاتها، أعلنت الشركة أنها رصدت ارتفاعاً غير معتاد في الأحمال على أجزاء من بنيتها التحتية التقنية في عدة مناطق، مرجحة أن يكون ذلك وراء أخطاء الاتصال التي أدت إلى تعطل الخدمات.

وأوضحت أنها تحقق في طبيعة الارتفاع المسجل بحركة البيانات، لتحديد ما إذا كان ناجماً عن زيادة فعلية في طلبات المستخدمين، أم عن تغير في آليات توجيه الاتصالات بين خوادمها، دون أن تعلن حتى الآن تحديد السبب الجذري النهائي للمشكلة.

إجراءات استعادة الخدمة

وبحسب موقع «ذا فيرج» التقني، أعلنت مايكروسوفت استكمال إعادة توزيع حركة الاتصالات عبر بنيتها التحتية العالمية، مع مواصلة نقل مزيد من الطلبات بعيداً عن الأنظمة المتأثرة، لتخفيف الضغط على الخوادم وتحسين استقرار الخدمة.

كما بدأت الشركة إعادة تشغيل الخوادم المتضررة وإصلاح أجزاء من البنية التحتية، بهدف استعادة طاقتها التشغيلية وتقليل أخطاء الاتصال.

وامتدت الاضطرابات إلى خدمات أخرى، من بينها «تيمز» و«كوبايلوت»، فيما أعلنت مايكروسوفت استعادة الخدمة بعد مشكلة منفصلة أثرت في «تيمز» بأمريكا الشمالية، رغم استمرار بعض البلاغات عن صعوبات في الاتصال.

وأفاد مستخدمون بأن مشكلات الوصول شملت كذلك صفحات متابعة حالة خدمات مايكروسوفت، ما زاد من صعوبة الحصول على تحديثات مباشرة بشأن تطورات العطل.

ولم تحدد الشركة موعداً نهائياً لاستعادة الخدمات بالكامل، كما لم تعلن الحصيلة الإجمالية للمستخدمين المتأثرين، في وقت تواصل فيه فرقها الهندسية مراقبة الأنظمة وإجراء التعديلات اللازمة لمعالجة المشكلة.

ويحمل العطل في أنظمة مايكروسوفت رقم المتابعة «EX1550543»، ويمكن للمؤسسات متابعة مستجداته من خلال مركز إدارة خدمات «مايكروسوفت 365».