كوليت كريس.. من حارسة أرقام إنفيديا إلى قائدة عرش الذكاء الاصطناعي





من خلف الأرقام والميزانيات، صنعت كوليت كريس مسيرة استثنائية أوصلتها إلى قمة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. فبعد نحو أربعة عقود تنقلت خلالها بين كبرى المؤسسات، وأكثر من 13 عاماً أمضتها في قلب إنفيديا، تجد نفسها اليوم أمام اختبار جديد، تنتقل فيه من إدارة أموال الشركة إلى قيادة دفة أعمالها، في مرحلة تشهد فيها صناعة الذكاء الاصطناعي سباقاً عالمياً غير مسبوق.

وتولت كريس منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة إنفيديا، مع احتفاظها بمنصب نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية، عقب استقالة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، فيما بدأ مجلس الإدارة البحث عن خليفة دائم لقيادة الشركة.

بدايات مالية

حصلت كريس على درجة البكالوريوس في المالية من جامعة أريزونا، ثم نالت ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ساوثرن ميثوديست، لتنطلق في مسيرة مهنية امتدت نحو 25 عاماً في المناصب المالية لدى شركات التكنولوجيا الكبرى قبل وصولها إلى إنفيديا.

وكانت بدايتها في شركة تكساس إنسترومنتس، حيث أمضت نحو 8 سنوات في وظائف مالية متنوعة، قبل أن تنتقل إلى مايكروسوفت عام 1997، وتبقى فيها حتى 2010، متدرجة في مناصب إدارية ومالية متعددة.

وخلال سنواتها الـ13 في مايكروسوفت، تولت منصب المديرة المالية لقسم الخوادم والأدوات لمدة 4 سنوات، وأشرفت على التخطيط المالي وإعداد التقارير وصياغة الاستراتيجيات، قبل أن تنتقل إلى سيسكو، حيث شغلت منصب نائبة الرئيس الأولى والمديرة المالية لقطاع تكنولوجيا الأعمال والعمليات المالية لمدة 3 سنوات.

إمبراطورية صاعدة

في سبتمبر 2013، انضمت كريس إلى إنفيديا وهي في الـ46 من عمرها، لتشغل منصب نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية، وتعمل مباشرة تحت قيادة جنسن هوانغ.

وتشير روايات عن انضمامها إلى الشركة إلى أن ابنيها كانا وراء تشجيعها على قبول الوظيفة، بعدما تعرفا على إنفيديا من خلال رقائقها المستخدمة في ألعاب الفيديو التي اعتادا الاستمتاع بها.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت كريس جزءاً أساسياً من رحلة تحول الشركة، التي غادرت تدريجياً حدود صناعة معالجات الرسوميات وألعاب الفيديو، لتتصدر مشهد الذكاء الاصطناعي، وتتحول إلى أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي العالمي.

وخلال السنة المالية 2026 سجلت إنفيديا إيرادات بلغت نحو 215.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 65% على أساس سنوي، مدفوعة بصورة رئيسية بالنمو المتسارع في أعمال مراكز البيانات والطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي.

أما القيمة السوقية، فشهدت قفزة استثنائية؛ فبعدما كانت دون 400 مليار دولار عام 2022، أصبحت الشركة أول مؤسسة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار خلال عام 2025.

لغة المستثمرين

لم يقتصر دور كريس على ضبط الميزانيات وإدارة التدفقات النقدية، بل امتد إلى إعادة صياغة الطريقة التي تقدم بها إنفيديا أعمالها للمستثمرين، مع تطوير نموذج الإفصاح المالي بما يعكس محركات النمو الجديدة، وفي مقدمتها منصتا مراكز البيانات والحوسبة الطرفية.

وأصبحت كريس واحدة من أبرز الوجوه التي تتولى عرض النتائج المالية والتوقعات الفصلية، وشرح تطورات الإيرادات وحجم الطلب على منتجات الشركة، إلى جانب الاستثمارات الضخمة المرتبطة ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية، لتكون حلقة وصل رئيسية بين الإدارة والأسواق المالية.

ثروة المليار

لم تكن المكاسب التي حققتها كريس محصورة في راتبها التنفيذي، بل امتدت إلى ثروة ضخمة راكمتها بفضل حصتها في أسهم إنفيديا، التي ارتفعت قيمتها مع الصعود التاريخي للشركة في أسواق المال.

وبحسب بيانات التعويضات الخاصة بالسنة المالية 2026، بلغ راتبها الأساسي نحو 899 ألف دولار، فيما أسهمت المكافآت النقدية ومنح الأسهم في رفع إجمالي تعويضاتها إلى أكثر من 14 مليون دولار.

وتقدر مجلة «فوربس» صافي ثروتها بنحو 972 مليون دولار، وفق تقديرات 11 نوفمبر 2026، لتضعها ضمن أصحاب الثروات العصاميين، وفي دائرة المديرين التنفيذيين الذين اقتربوا من نادي المليارديرات، بفضل ارتباط الجزء الأكبر من ثرواتهم بأسهم شركات التكنولوجيا التي قادوها.

اختبار القيادة

و تقف اليوم كريس أمام مسؤولية تتجاوز خبرتها الطويلة في الإدارة المالية؛ فقيادة إنفيديا تعني الإشراف على شركة أصبحت منتجاتها محوراً أساسياً في سباق الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا والحكومات، وسط توقعات متزايدة بشأن قدرتها على مواصلة النمو والحفاظ على تفوقها العالمي.

ومع احتفاظها بمنصب المديرة المالية إلى جانب مسؤولياتها الجديدة، يتمثل التحدي الأول أمامها في ضمان استقرار العمليات، والحفاظ على ثقة المستثمرين والعملاء، وإدارة المرحلة الانتقالية بسلاسة، إلى حين إعلان مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الدائم.

وبعد أكثر من 13 عاماً قضتها في إدارة أرقام إنفيديا وصناعة قراراتها المالية، تجد كوليت كريس نفسها أمام فصل جديد من مسيرتها، عنوانه الانتقال من حراسة إمبراطورية التكنولوجيا إلى قيادة واحدة من أقوى قلاع الذكاء الاصطناعي في العالم.