ماسك يفتح أبواب إمبراطوريته لمؤسس «إنفيديا» بعد الاستقالة

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك موجة واسعة من التكهنات بشأن المستقبل المهني لجنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، بعدما أبدى استعداده لتوظيفه في إحدى شركاته، عقب استقالته من قيادة عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، وسط أزمة أثارت تساؤلات بشأن مستقبل الشركة ومكانتها في صناعة الذكاء الاصطناعي.

جاء موقف ماسك رداً على منشور لحساب «زيرو هيدج» عبر منصة «إكس»، دعا فيه الملياردير الأمريكي إلى الاستعانة بخبرات هوانغ، ليرد ماسك بعبارة مقتضبة: «سيكون ذلك شرفاً لي»، في تصريح فتح الباب أمام احتمالات انتقال أحد أبرز قادة صناعة أشباه الموصلات إلى الإمبراطورية التكنولوجية التي يديرها ماسك.

وتأتي هذه التطورات بعدما غادر هوانغ منصبه في «إنفيديا»، على خلفية أزمة تتعلق بتقارير عن علاقة شخصية أثارت مخاوف أمنية، وسط تحقيقات بشأن احتمال وجود ارتباطات استخباراتية أجنبية، دون ثبوت اتهامات جنائية بحقه.

وتكتسب تصريحات ماسك أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبه هوانغ في تحويل «إنفيديا» إلى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً، مستفيداً من الطلب المتسارع على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

ويرى مراقبون أن انضمام هوانغ إلى إحدى شركات ماسك، خصوصاً «تسلا» أو «سبيس إكس» أو «إكس إيه آي»، قد يمثل إضافة استراتيجية كبيرة، بالنظر إلى خبرته الطويلة في تطوير المعالجات المتقدمة وبناء منظومات الحوسبة عالية الأداء.

وتعتمد شركات ماسك بالفعل على تقنيات «إنفيديا» في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، ما يجعل أي تعاون محتمل بين الطرفين محط اهتمام المستثمرين. ورغم الضجة التي أثارتها تصريحات ماسك، لم يصدر إعلان رسمي عن تعيين هوانغ أو تحديد منصب محتمل له، لتظل الخطوة حتى الآن مجرد إبداء استعداد للتعاون، في انتظار ما قد تكشف عنه الأيام المقبلة.