تاكسي تسلا ذاتي القيادة يتمرد على إعلامي «توب غير» ويرفض التوقف

أثارت تجربة الإعلامي البريطاني جيريمي كلاركسون، المقدم السابق للبرنامج الشهير «توب غير»، مع سيارة الأجرة ذاتية القيادة «سايبركاب» من شركة تسلا، تساؤلات جديدة بشأن سلامة المركبات التي تعمل دون سائق، بعدما كشف عن تعرضه لموقف وصفه بالمقلق، إثر استمرار السيارة في السير وتجاهل طلباته المتكررة بالتوقف وفتح الأبواب، دون أن يتمكن من التدخل للتحكم فيها.

ونقل موقع «أوتوبلوغ» الأمريكي، الأربعاء، عن مقال نشره كلاركسون في صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، تفاصيل التجربة التي خاضها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث بدأت الرحلة بمشكلات تقنية بسيطة، قبل أن تتحول إلى موقف أثار مخاوفه بعدما فقد القدرة على التحكم في مسار السيارة أو إيقافها.

وتأتي الواقعة في وقت بدأت فيه تسلا طرح سيارتها «سايبركاب» ضمن خدمات النقل ذاتي القيادة في مناطق محدودة من الولايات المتحدة، وهي مركبة كهربائية تتسع لشخصين، ولا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات للتسارع والمكابح، وتعتمد بالكامل على أنظمة القيادة الآلية في التنقل بين المواقع.

وتقوم فكرة الخدمة على طلب السيارة عبر تطبيق إلكتروني، ثم الصعود إليها وإدخال الوجهة المطلوبة، لتتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي مهمة القيادة والوصول إلى الموقع المحدد، مع تسوية تكلفة الرحلة إلكترونياً دون الحاجة إلى وجود سائق بشري.

لكن تجربة كلاركسون كشفت عن مشكلات لم تكن ضمن توقعاته.

وأوضح الإعلامي البريطاني أنه طلب إحدى سيارات تسلا ذاتية القيادة، إلا أنها توقفت في شارع قريب بدلاً من الوصول إلى نقطة الالتقاء المحددة في التطبيق.

وبعد صعوده إلى السيارة، فوجئ بأنها لا تتحرك، رغم تأكيد المساعد الرقمي داخلها أنها بدأت بالفعل التوجه إلى وجهته المطلوبة.

واستمرت المشكلة إلى أن تدخل أحد ممثلي شركة تسلا عن بُعد عبر النظام الصوتي للسيارة، وطلب منه إلغاء الرحلة وحجز مركبة أخرى.

وبعد دقائق، وصلت سيارة ثانية من طراز «سايبركاب»، وبدت التجربة في بدايتها طبيعية، إذ تحركت السيارة وسط حركة المرور دون مشكلات واضحة، وتمكنت من التعامل مع المركبات المحيطة بها بصورة بدت مطمئنة.

وخلال الرحلة، حاول كلاركسون اختبار قدرات المساعد الرقمي للسيارة من خلال التحدث معه بشأن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لمعرفة مدى قدرته على التفاعل مع الأسئلة والمحادثات غير المرتبطة بالقيادة.

غير أن الأمور تغيرت عندما اقتربت السيارة من وجهتها المحددة.

فبدلاً من التوقف لإنهاء الرحلة، واصلت المركبة السير، بينما أبلغ النظام الرقمي الراكب بأنها تبحث عن موقع آمن للوقوف.

وقال كلاركسون إنه شاهد السيارة تتجاوز عدة أماكن مناسبة للتوقف، بينما بدا أن نظام القيادة الذاتية يواجه صعوبة في تفسير حركة المرور والمركبات المحيطة.

وبحسب روايته، تجاوزت السيارة إشارات ضوئية حمراء، واستخدمت المكابح بصورة مفاجئة استجابة لعوائق لم تكن موجودة، كما توقفت في أحد المواقف أمام عربة تسوق ذاتية الحركة، دون أن تتمكن من اتخاذ قرار واضح بشأن كيفية تجاوزها.

لكن أكثر ما أثار قلقه، وفقاً لما ذكره، كان تجاهل النظام طلباته المتكررة بإيقاف السيارة وفتح الأبواب للسماح له بالنزول.

وأوضح أن غياب عجلة القيادة ودواسات المكابح جعله عاجزاً عن التدخل المباشر، بعدما أصبحت جميع قرارات القيادة والتوقف خاضعة للبرمجيات التي تتحكم في المركبة.

واستمر الموقف نحو عشر دقائق شعر خلالها بالقلق، خصوصاً مع استمرار السيارة في التحرك رغم رغبته في إنهاء الرحلة.

وفي إحدى المرات، توقفت السيارة بالفعل، لكنها عادت إلى السير مجدداً قبل أن تتوقف أخيراً وتسمح له بالنزول.

وأقر كلاركسون بأنه كان معجباً بجرأة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وبالتصميم الخارجي لسيارة «سايبركاب»، لكنه أكد أن التجربة جعلته غير متحمس لاستخدام هذه المركبات مجدداً إذا أصبحت متاحة في لندن.

وتسلط الواقعة الضوء على أحد التحديات الأساسية التي تواجه تطوير سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والمتمثل في قدرة الأنظمة الآلية على التعامل مع المواقف غير المتوقعة، وليس فقط تنفيذ مهام القيادة المعتادة.

فبينما تستطيع المركبات الحديثة التعرف إلى الطرق والإشارات المرورية والمركبات المجاورة باستخدام الكاميرات والأنظمة الحاسوبية، تظل الاستجابة لطلبات الركاب في حالات الطوارئ، وتحديد أماكن التوقف الآمنة، من المتطلبات الأساسية لتشغيل هذه الخدمات.

وتزداد أهمية هذه المسألة في المركبات المصممة دون أدوات تحكم يدوية، إذ لا يمتلك الركاب وسيلة مباشرة لتولي القيادة أو استخدام المكابح إذا واجه النظام خللاً أثناء الحركة.

ومع ذلك، تشير تعليمات تسلا الرسمية إلى أن «سايبركاب» توفر وسائل لفتح الأبواب عبر التطبيق والشاشة الداخلية، بالإضافة إلى زر موجود على جانب الباب، فيما لم يتضح من رواية كلاركسون سبب عدم استجابة السيارة لطلباته أثناء الرحلة.

وتأتي التجربة وسط اهتمام متزايد من الجهات التنظيمية الأمريكية بسلامة هذه الفئة من المركبات، إذ فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، في سبتمبر الماضي، مراجعة بشأن مدى التزام «سايبركاب» بمعايير السلامة الفيدرالية، خصوصاً في ظل غياب عجلة القيادة ودواسات التحكم التقليدية.

وكانت تسلا قد بدأت تقديم رحلات محدودة بسيارات «سايبركاب» في أوستن خلال سبتمبر، ضمن خطتها لتوسيع خدمات النقل دون سائق، مع اعتمادها على برمجيات القيادة الذاتية لتولي مهام التنقل والمراقبة واتخاذ قرارات القيادة.

وتراهن الشركة على أن هذه التقنية يمكن أن تسهم مستقبلاً في خفض تكلفة خدمات النقل وتسهيل استخدامها، عبر تقليل الحاجة إلى السائقين وتوفير سيارات تعمل بصورة مستقلة.

غير أن تجربة كلاركسون تبرز أهمية وجود أنظمة احتياطية تتيح للركاب التعامل مع الأعطال أو طلب إيقاف الرحلة بصورة آمنة، خصوصاً عندما تتخذ السيارة قرارات لا تتوافق مع رغبات الركاب أو ظروف الطريق.

ويرى تقرير نشره موقع أوتو بلوغ أن نجاح سيارات الأجرة ذاتية القيادة لا يعتمد فقط على قدرتها على الوصول إلى الوجهة المحددة، وإنما أيضاً على قدرتها على التوقف عند الحاجة، والاستجابة لطلبات الركاب، والتعامل مع الحالات التي تفشل فيها الأنظمة التقنية في أداء وظائفها بصورة طبيعية.

وبينما تواصل تسلا وغيرها من الشركات تطوير تقنيات النقل المستقل، تظل سلامة الركاب وقدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة من أبرز التحديات التي يتعين معالجتها قبل التوسع في استخدام السيارات التي لا تحتوي على أدوات تحكم بشرية.