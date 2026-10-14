جمعية الصحفيين تشيد بمتابعة «الخارجية» سلامة وفدها في مكة

فضيلة المعيني:

اهتمام بعثاتنا الدبلوماسية يعكس حرص الإمارات على رعاية أبنائها في مختلف الظروف



ثمّنت جمعية الصحفيين اهتمام وزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات في الرياض والقنصلية العامة في جدة، ومتابعتها أوضاع وفد الجمعية الذي يضم 50 عضواً، خلال وجوده في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وحرصها على الاطمئنان على سلامة أعضائه ومتابعة احتياجاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها حركة السفر.



وأكدت الجمعية أن هذا التواصل يجسد حرص مؤسسات الدولة على رعاية أبنائها ومتابعة شؤونهم، ويعكس الدور الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية في تقديم الدعم اللازم للمواطنين خارج الدولة، بما يعزز شعورهم بالطمأنينة في مختلف الظروف.



وقالت فضيلة المعيني، رئيسة الجمعية، إن التواصل الذي حظي به الوفد كان له أثر طيب في تعزيز شعور أعضائه بالطمأنينة، مؤكدة أن هذا الاهتمام يجسد نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في رعاية أبنائها والوقوف إلى جانبهم، ويبرز أهمية دور البعثات الدبلوماسية في متابعة شؤونهم، لا سيما في الظروف الاستثنائية التي تتطلب استمرار التواصل وتضافر الجهود.