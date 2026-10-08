دبي تقود تحول التسوق بالذكاء الاصطناعي في المنطقة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لقطاع التجزئة، مدفوعة بتنوع العلامات التجارية العالمية، واتساع قاعدة المستهلكين، وتسارع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير تجارب التسوق. ومع تنامي التجارة الرقمية وتغير أنماط الإنفاق تتحول الإمارة إلى منصة متقدمة، تجمع بين المتاجر التقليدية والقنوات الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز جاذبيتها للعلامات والمجموعات العالمية الباحثة عن أسواق ذات قدرة عالية على الابتكار والنمو.

وفي هذا السياق أطلقت «مجموعة أباريل» تطبيق «آيڤي»، منصة الأزياء وأسلوب الحياة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف إعادة تعريف تجربة التسوق الرقمي في منطقة الخليج، عبر الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء ضمن منصة واحدة، تضع العميل في قلب التجربة.

ويتوافر التطبيق حالياً في الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، ليوفر لأكثر من 15 مليون عميل إمكانية الوصول إلى أكثر من 200 ألف تصميم ومنتج. ويعتمد «آيڤي» على نموذج مختلف عن تجربة التسوق التقليدية، إذ لا يقتصر دوره على تمكين العميل من البحث عن المنتج، وإنما يستخدم البيانات والتقنيات الذكية لتقديم اقتراحات، تتناسب مع اهتماماته وتفضيلاته.

وقال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أباريل»، إن «آيڤي» يمثل محطة فارقة في مسيرة المجموعة، مشيراً إلى أن المجموعة بنت على مدار سنوات شبكة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية، إلى جانب فهم عميق للمستهلك في المنطقة.

وأضاف أن التطبيق يجمع هذه المقومات مع الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا لتقديم جيل جديد من تجربة التجزئة، يكون أكثر ذكاء وترابطاً ومبنياً حول احتياجات كل عميل على حدة.

ويأتي برنامج الولاء «كلوب آيڤي» في قلب المنصة الجديدة، بعد دمج البرنامج المعروف سابقاً باسم «كلوب أباريل» مباشرة داخل التطبيق، ويستند البرنامج إلى شبكة تضم أكثر من 2600 متجر، وأكثر من 85 علامة تجارية عالمية في 14 دولة، بما يتيح للأعضاء كسب المكافآت واستبدالها عبر عمليات الشراء سواء من خلال الإنترنت أو المتاجر أو منافذ الأطعمة والمشروبات.

ويحتفظ أعضاء البرنامج الحاليون بحساباتهم المسجلة، فيما تصبح عمليات الشراء بمختلف قنواتها جزءاً من منظومة موحدة للمكافآت والولاء.

ولا يقتصر «آيڤي» على التجارة الإلكترونية التقليدية، إذ يضم مساعداً ذكياً يمكن التعامل معه عبر الأوامر النصية والصوتية، لمساعدة العملاء في الوصول إلى المنتجات وتنسيق الإطلالات، واختيار القطع المناسبة وفق احتياجاتهم.

ويمكن للعميل، على سبيل المثال، طلب اقتراحات لإطلالة لعشاء أو مناسبة رسمية، أو الحصول على أفكار لتنسيق قطعة يملكها، أو اختيار أحذية وحقائب تكمل إطلالة معينة، اعتماداً على تفضيلاته الشخصية، وتاريخ مشترياته، وعمليات البحث السابقة،

كما يوفر التطبيق خاصية «التجربة الافتراضية»، التي تتيح للمستخدم تحميل صورة شخصية أو التقاط صورة مباشرة، ثم مشاهدة شكل القطعة المختارة عليه قبل إتمام عملية الشراء، بما يحول الهاتف إلى مساحة تجربة رقمية، تحاكي غرفة القياس التقليدية.

وقال فيفيك راجكومار، الرئيس التنفيذي لـ«آيڤي»، إن التسوق في جوهره تجربة إنسانية لها متعتها الخاصة، موضحاً أن الهدف من المنصة لم يكن بناء مجرد منصة للتجارة الإلكترونية، وإنما «رفيق ذكي» يفهم العميل، ويعرف ذوقه، ويقترح عليه ما يناسبه قبل أن يطلبه.

وأضاف أن توظيف التكنولوجيا بالشكل الصحيح لا يلغي متعة التسوق، وإنما يرفعها إلى مستوى جديد.

وتدعم المنصة تجربة التسوق بخيارات سريعة للتنفيذ والتوصيل، إذ يمكن توصيل منتجات مختارة خلال 60 دقيقة في دولة الإمارات، وخلال 90 دقيقة في بقية أسواق الخليج التي يتوافر فيها التطبيق.

وبالتزامن مع إطلاق «آيڤي»، كشفت المنصة عن أغنية أصلية بعنوان «على جوّك»، تجمع بين العربية والهندية والإنجليزية، في انعكاس للتنوع الثقافي الذي يميز مجتمعات منطقة الخليج.

وتجمع الأغنية بين صوت الفنانة السعودية زينة عماد، ومغني الراب الهندي، فيفيك أرورا، المعروف باسم «كارما»، فيما تتولى Warner Music MENA توزيع العمل، بالتزامن مع إطلاق فيديو موسيقي وحملة رقمية متكاملة.

وتعكس الأغنية الرسالة التي يسعى التطبيق إلى ترسيخها، والمتمثلة في تقديم منصة موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع في المنطقة، بالتوازي مع توظيف التكنولوجيا لتقديم تجربة تسوق أكثر شخصية وترابطاً.

ويتوافر «آيڤي» على نظامي iOS وAndroid في ستة أسواق خليجية، في خطوة تعكس اتجاهاً متنامياً لدى قطاع التجزئة في المنطقة نحو دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وبرامج الولاء، وتحويل تجربة المستهلك من عملية شراء تقليدية إلى منظومة متكاملة، تبدأ من الإلهام والتوصية، وتمتد إلى التجربة والدفع والتوصيل والولاء.